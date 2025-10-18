Более 25 тысяч военных РФ сбежали из частей Центрального округа - ГУР

В период с ноября 2024 года по июль 2025-го более 25 тысяч солдат и офицеров Центрального военного округа РФ самовольно покинули свои части. Центральный округ – один из пяти в структуре российских вооруженных сил – оказался центром масштабного дезертирства за названный период.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Побеги происходили в различных формах.

В частности, кто-то бросал позиции непосредственно на поле боя, кто-то просто не возвращался в пункты постоянной дислокации, другие исчезали во время лечения или после отпусков.

Зафиксированы и случаи, когда военные бежали вместе с вооружением или боевой техникой – только в 2024–2025 годах насчитывается более 30 таких инцидентов.

Основными причинами побега, по информации ГУР, являются невыносимые условия службы, распространенная "дедовщина", катастрофическая нехватка обеспечения и принуждение к участию в так называемых "мясных штурмах".

Кроме того, во внутренних отчетах оккупационных войск среди причин гибели указана категория "неисполнение приказа". За последний год задокументировано более 30 таких случаев, что свидетельствует о систематической практике расстрелов военных, которые отказываются идти на убой за кремлевские амбиции.

ГУР МО Украины отмечает: каждый российский военнослужащий, который не хочет умирать за путинский режим, имеет шанс сохранить жизнь. Для этого нужно обратиться через Telegram к проекту "Хочу жить" по ссылке: https://t.me/spasisebyabot.

