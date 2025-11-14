Бензина в России будет еще меньше: на Белгородщине дрон атаковал объект 'Роснефти'. Видео

Украинский дрон успешно атаковал автозаправочную станцию "Роснефти" в Белгородской области. Целью беспилотника была АЗС в поселке Маслова Пристань, что в Шебекинском районе.

Об этом сообщил Telegram-канал Exilenova+, обнародовав соответствующее видео. Также в российских пабликах есть многочисленные сообщения местных жителей, которые публикуют в сети фото и видео.

"Добрый БПЛА наложил санкции на очередную АЗС "Роснефти", – прокомментировал видео канал Exilenova+.

В результате попадания на станции возник масштабный пожар, черный дым от него поднялся высоко в небо.

Как видно из видео, кадры сняты автомобильной камерой видеонаблюдения. Двое россиян, которые находятся в машине, жалуются, что эту автозаправочную станцию "уже пристреляли" украинские дроны и это не первое попадание в этот объект.

Россияне радуются, что "бензовоз не успел доехать до АЗС". Но это им мало поможет. С каждым таким попаданием бензина у них будет все меньше.

И чем больше жителей страны-агрессора России почувствуют на себе последствия войны, тем им меньше захочется воевать в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области РФ начались локальные блэкауты вследствие постоянных атак украинских БПЛА на вражеские ТЭЦ. Местные жители жалуются на отсутствие света и интернета.

