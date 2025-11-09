Знают не все огородники: что можно высаживать под снег

Некоторые культуры прекрасно переносят морозы и способны прорастать сразу после оттепели. Такой зимний посев позволяет получить ранний и более сладкий урожай, ведь семена проходят естественную стратификацию, укрепляются и прорастают вместе с первыми теплыми днями.

Видео дня

Лучше всего для посева под снег подходят культуры, которые не боятся холода и отличаются устойчивостью к перепадам температур. OBOZ.UA рассказывает, что можно высадить под снег.

Свекла

Перед посевом землю перекапывают с компостом, делают бороздки 3–4 см, а после высева накрывают сухими листьями, торфом или пленкой. Семена размещают через 5–8 см.

Морозостойкие сорта свеклы не только хорошо хранятся, но и образуют более насыщенный цвет и сладкую мякоть.

Редис

Редис можно высевать, когда температура опустится до 0 °C. Семена заделывают в почву на 1,5–2 см и укрывают слоем мульчи – лучше всего подходит торф или перегной толщиной 4–5 см. Такой посев дает сверхранний урожай, который появляется одним из первых весной.

Капуста

Высевать "под снег" можно не только белокочанную, но и цветную, брокколи или кольраби. Семена не замачивают, а сеют гуще, ведь часть может не взойти.

Оптимальная глубина: 2–5 см, а участок стоит выбрать солнечный, где весной снег сходит быстрее всего.

Репа

Сухие семена высевают на глубину 3–5 см в подготовленные бороздки, затем накрывают торфом или песком. После снегопада желательно насыпать дополнительный слой снега для изоляции. Репа, посеянная зимой, дает более плотные, сладкие корнеплоды и лучше хранится.

Морковь

В бороздки глубиной 3–5 см вносят немного удобрения, а семена высевают перед самым замерзанием почвы. Когда выпадет снег, грядки стоит накрыть толстым слоем, чтобы уберечь семена от вымерзания. Весной такая морковь прорастает быстрее и имеет более нежный, сладкий вкус.

OBOZ.UA предлагает узнать, как правильно хранить свежесрезанный укроп.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.