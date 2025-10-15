'Жуткий сезон': почему в октябре сильнее ощущается влияние потустороннего мира

Осень, которую часто называют "жутким сезоном", знаменует собой размытие грани между физическим и духовным мирами, что делает присутствие невидимого более неизбежным.

Вот четыре духовные причины, почему вы можете почувствовать энергетический сдвиг в октябре, пишет OBOZ.UA .

Почему духовная атмосфера меняется в октябре

Земля освобождается — и вы также

С наступлением осени, когда деревья сбрасывают листья, нас также поощряют отпустить собственное бремя. Эта романтическая пора касается наших сердец, выводя на поверхность глубокие желания, потребности и стремления. С такими глубокими эмоциями становится понятно, от чего мы должны отказаться, чтобы создать пространство для чего-то нового. Цикл смерти и возрождения особенно очевиден в октябре, когда мы отпускаем то, что нам больше не нужно.

Космический переход сезона Весов-Скорпиона меняет коллективный настрой

Опытные астрологи отмечают, что октябрь начинается с красоты сезона Весов, призывая нас сосредоточиться на партнерстве, связи и гармонии. В середине-конце октября Солнце переходит в Скорпиона, выдвигая на первый план трансформацию, интенсивные эмоции и глубокие духовные истины. В это время существует коллективное стремление к глубине, поскольку мы противостоим своим теням и принимаем то, что часто считается слишком табуированным. Из изменений возникает расширение возможностей, и мы часто оказываемся в большей гармонии с нашей интуицией, духовными проводниками и мистическими аспектами жизни.

Коллективное внимание обращается к Духу и Древней Мудрости

Во всем мире и в разных культурах октябрь, который иногда длится до начала ноября, является временем памяти. Такие праздники, как Самайн, День всех душ и День мертвых, чествуют тех, кто умер. В этот период связь между живыми и умершими становится более выраженной. Даже если вы не принимаете активного участия в празднованиях, не ходите на Хэллоуин и не выполняете сложные ритуалы, мы все связаны с коллективной энергией, которая нас окружает. Эмоциональное воздействие миллионов людей, которые восстанавливают связь в различных духовных сферах, является значительным.

Темнота пробуждает интуицию

В различных духовных практиках темнота признается ценным инструментом для достижения покоя, размышлений, исцеления и самоанализа. Когда дни становятся короче, а ночи длиннее, нас приглашают погрузиться в собственные чувства. Не стоит бояться отсутствия света. Именно в этой темноте могут процветать интуиция, проницательность и исцеление. По мере углубления вашей связи с подсознанием и внутренним миром, вы можете обнаружить, что сны, приметы, знаки и духовное руководство работают как никогда.

