Говорят, что чтение дарит тысячу жизней. В этом августе "Фабула" предлагает вам шесть из них. Готовы окунуться в мир, где можно увидеть нити судьбы? Путешествовать с гениями, которые меняли науку? Или почувствовать всю глубину истории, рассказанной тем, кто всегда молчал? Шесть новых книжных историй ждут вас.

Обирайте свою пригоду та нехай ваш серпень буде незабутнім!

Уявіть світ, де міфи — не казки, а жорстока реальність постапокаліпсису. В неоновому місті Аланте, що потерпає від припливів, нащадки богів ходять серед людей. Іо Ора — одна з трьох сестер-мойр. Її дар і прокляття — бачити нитки долі й перерізати їх. Та раптом відбувається неможливе: хтось починає вбивати людей, чиї нитки життя вже обірвані. Королева мафії наймає Іо, щоб зупинити цей хаос, а в напарники дає загадкового Едея, з яким героїню пов’язує власна нитка долі. Це гонитва, де на кону стоїть не просто життя, а саме існування світу.Для кого ця книга? Ідеально для підлітків та тих, хто обожнює вибухові коктейлі з нуарного детективу, кіберпанку та давньогрецької міфології, і не боїться історій, що тримають у напрузі до останньої сторінки.

Якщо ви думаєте, що похмурі таємниці ховаються лише в неоновому майбутньому, запрошуємо вас у туманний вікторіанський Лондон 1863 року. Тут зникає шестирічна Крістабель — дитина з надприродними здібностями. За розслідування береться неординарна Брайді Дівайн, а її команда вражає ще більше: привид відомого боксера, економка-велетка і талановитий хімік. Це чарівна готична містерія, що занурює у світ, де людське й нелюдське переплелися в тугий вузол.Для кого ця книга? Справжній скарб для поціновувачів атмосферної вікторіанської готики, химерних таємниць і історій, де детектив переплітається з містикою, а персонажі — яскраві та незабутні.

Від вигаданих таємниць — до історій, що змушують по-новому поглянути на те, що ми вважали знайомим. Ви впевнені, що знаєте історію Гаклберрі Фінна? Цей роман, що увійшов до короткого списку Букерівської премії, дає голос тому, хто завжди залишався в тіні, — рабу Джиму. Ми бачимо ту саму легендарну подорож рікою, але тепер — очима людини, чий внутрішній світ сповнений інтелекту, болю та незламної жаги до свободи.Для кого ця книга? Це вибір для тих, хто готовий поглянути на класику під новим, разючим кутом і цінує глибоку, інтелектуальну прозу, що змушує думати й співпереживати.

І якщо один голос здатен змінити наше сприйняття класики, то що станеться, коли зіштовхнуться два геніальні розуми, які прагнули змінити світ? Данієль Кельман знайомить нас із двома титанами епохи Просвітництва: авантюристом Александером фон Гумбольдтом та математиком-генієм Карлом Фрідріхом Ґаусом. Їхня зустріч — це іронічний і блискучий роман про те, що до істини ведуть абсолютно різні, але однаково дивовижні шляхи.Для кого ця книга? Must-read для шанувальників інтелектуального гумору, блискучої іронії та історій про великих людей, написаних легко і з неймовірною дотепністю.

Після таких масштабних подорожей у часі та просторі душа прагне чогось теплого, щемкого і до болю рідного. Ми знову зустрічаємося з Олею Синичкою з роману "Вілла у Сан-Фурсиско". На порозі — Великдень і традиційний Турнір пасок, а поруч — кондитер Євген, з яким народжуються нові почуття. Це світла і життєствердна історія про те, чи має серце право на кохання і щастя під час війни.Для кого ця книга? Це історія — ковток світла для всіх, кому потрібна тепла, щемка і зворушлива книга про те, що любов і надія тривають попри все.

А що може бути затишнішим за дім, сповнений аромату пасок? Хіба що муркотіння кота, який, можливо, знає про цей світ набагато більше за нас. Гербі Бреннан запрошує у захопливе дослідження загадкового котячого всесвіту, поєднуючи науку, фольклор та міфи.Для кого ця книга? Ідеальний вибір для всіх, чиє серце належить котам, і для тих, хто хоче зазирнути за завісу буденності та переконатися, що магія живе поруч із нами — муркотлива і пухнаста.