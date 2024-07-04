Жара в Украине достигнет 40 градусов: синоптик предупредила об аномальной погоде. Карта

Синоптик Наталья Диденко предупредила, что изнурительная жара будет держаться в Украине всю следующую неделю. Местами столбики термометров поднимутся до +40 градусов.

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Соответствующим прогнозом Диденко поделилась в Telegram. По ее словам, максимальная температура воздуха будет составлять +33+37 градусов, на юге, востоке и во многих центральных областях +35+39. Будет доминировать сухая погода с высокой пожарной опасностью, предупредила синоптика.

В частности, в пятницу, 5 июля, в западных регионах страны ожидается +23+27 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. На севере – днем +24+29 градусов. Есть возможность локальных дождей. В центральных областях существенных осадков не ожидается, температура воздуха +25+30, в Днепропетровской – до +33+35 градусов. В южных регионах столбики термометров поднимутся до +29+33 градусов, в Запорожье до +35 градусов.

Горячее всего будет на востоке Украины – днем до +33+37 градусов. Вечером могут пройти на востоке благословенные дожди с грозами.

В Киеве предполагается комфортная температура воздуха +25, +26 градусов. Возможен кратковременный грозовой дождь.

Также, по словам Диденко, в ближайшие выходные в Украине будет сухо и солнечно. Сильная жара до +37 ожидается на востоке, юге и центре, на западе и севере – до +32 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Синоптики Украинского гидрометцентра сообщили, что до конца текущей недели в части областей Украины ожидается небольшое похолодание. В то же время, на юге нашей страны сохранится очень высокая температура.

– Глава отдела клинических исследований сна в британском университете Лафборо дал несколько советов, как легко заснуть в летнюю жару. Речь идет о прохладе в спальне, охлаждении носков, больше пить, сохранять покой и т.д.

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