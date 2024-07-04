Отступит ли жара в Украине: синоптики дали детальный прогноз до конца недели. Карта

До конца текущей недели в части областей Украины ожидается небольшое похолодание. В то же время на юге нашей страны сохранится очень высокая температура.

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Столбики термометров в некоторых регионах достигнут отметки в +36 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В пятницу, 5 июля, в большинстве областей синоптики прогнозируют дождь. Осадки в этот день возможны на всей левобережной Украине, а также в Черкасской и Кировоградской областях. Также дождь возможен в Волынской и Ривненской областях.

На востоке Украины и в Крыму местами возможны грозы. В других областях синоптики прогнозируют переменную облачность. Самая высокая температура будет на юго-востоке страны – до +36 градусов.

В центре, на севере и западе страны в течение дня прогнозируется +22…+26 градусов.

В субботу, 6 июля, дожди отступят с большинства областей. Осадки возможны только в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. В других регионах будет солнечная погода.

Самая высокая температура, как и в предыдущие дни будет на юге Украины –до +35 градусов. При этом повышение температуры прогнозируется также на западе и на севере. В этой части страны столбики термометров поднимутся до +26…+29 градусов.

В воскресенье, 7 июля, небольшой дождь возможен в Донецкой и Луганской областях. В других регионах будет солнечная погода.

Во всех областях в последний день недели будет жарко. При чем самая высокая температура по-прежнему будет на юге – до +35. На северо-востоке синоптики прогнозируют в течение дня +28…+30 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в июле в Украине ожидается длительный период жаркой погоды, особенно в южных и восточных областях. С первых дней июля столбики термометров там будут показывать до +37 градусов, на западе будет немного свежее – из-за грозовых дождей и шквалов.

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