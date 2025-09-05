Жара сохранится, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 6 сентября

Согласно последнему прогнозу метеорологов, погода в Украине 6 сентября не претерпит особых изменений. В частности, по всей стране сохранится переменная облачность без осадков. Лишь на крайнем западе страны днем местами возможны кратковременные дожди и даже грозы.

Из-за перепадов температуры ночью и утром на Прикарпатье и Закарпатье ожидается туман. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

Ожидать сильного ветра также не стоит – преимущественно северо-восточный, он не превысит 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-14°, но днем он прогреется до 21-26°. А на западе и юге страны ночью будет 12-17°, днем – 24-29°.

Какой будет погода в Киеве

На территории Киевской области также будет переменная облачность без осадков.

Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В области ночью ожидают 9-14°, но днем уже будет 21-26°. Такую же температуру прогнозируют и непосредственно столице.

Как это объясняют специалисты

Сухую и погоду пока определяет поле высокого атмосферного давления. Если в выходные и понедельник будет преобладать северо-восточный слабый ветер, то в дальнейшем он будет сменяться умеренным юго-восточным, с которым к нам будет поступать несколько теплее воздух.

"Однако температура не будет испытывать ощутимых изменений по сравнению с предыдущим периодом, и ночная прохлада днем быстро переходить на комфортное тепло. Такая настоящая летняя погода сохранится до конца первой декады месяца", – отмечают в Укргидрометцентре.

Как сообщал OBOZ.UA, известный украинский синоптик Наталья Диденко считает, что указанная "настоящая летняя погода" удержится несколько больше, вплоть до 13-14 сентября. По ее словам, рассчитывать на похолодание надо "ориентировочно где-то с 16-17 сентября".

