Жара, местами до +40 градусов: синоптики дали прогноз погоды на среду, 10 июля

Погода в Украине в среду, 10 июля, будет солнечной и жаркой. Лишь в некоторых регионах пройдут кратковременные дожди, которые не принесут желанной прохлады.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, столбики термометров местами будут достигать +40.

На всей территории страны в среду будет стоять сухая и жаркая погода. Лишь днем в Закарпатье и в северо-восточной части местами может пройти кратковременный дождь, иногда с грозой.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На юге, востоке, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях ожидается сильная жара до +35...+39. Ночью +20...+25.

А в Николаевской и Херсонской – местами чрезвычайная жара до +40.

На остальной территории ночью +17...+22, днем +29...+34.

В Киеве 10 июля ожидается жаркая погода без осадков. Днем столбики термометров будут достигать +31...+33, ночью около +20.

По области днем +29...+34, ночью +17...+22.

Напомним, летняя жара может оказывать существенное влияние на ваш уровень энергии и общее самочувствие. В самые жаркие дни оставаться активным человеком вам поможет правильный подход к гидратации, питанию, физической активности и отдыху.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко сообщила, что жара в Украине в ближайшие дни будет усиливаться. Ее пик ожидается 14-17 июля.

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