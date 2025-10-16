'Здесь растут будущие инфлюенсеры': певец Никита Алексеев посетил 'Блогер Кэмп' от Фонда Рината Ахметова

Осенняя смена "Блогер Кэмпа" – в разгаре. На днях детей посетил популярный певец Никита Алексеев, который пообщался с кемперами о мечтах, вдохновении, любимых блогерах и о том, что объединяет всех, кто создает контент. Артист отметил, что блогерство – это не только о популярности, а прежде всего о ежедневном труде, постоянном создании нового и поиске собственного голоса. Вместе с детьми он говорил о важности не бояться пробовать разные направления, ведь именно через опыт мы открываем, чем на самом деле хотим заниматься.

"Наше будущее – наши дети. Это тот фундамент, благодаря которому наша страна будет цвести. И те знания, которые сегодня я имею возможность им передать, и общение, которое между нами происходит, нужны и мне в первую очередь. Потому что это прекрасная возможность расслабиться, успокоиться, отвлечься. Дети очень открытые и искренние. Мы сегодня очень классно пообщались", – рассказал Никита Алексеев.

Также певец провел для детей два мотивационных мастер-класса: для младшей и старшей группы. Это были активности, направленные на раскрытие талантов, поиск собственных предпочтений и развитие уверенности в себе. Никита Алексеев предложил детям интересные творческие упражнения. С младшей группой они играли в воображение – дети перевоплощались в котиков и других зверушек, учились передавать эмоции и настроение через мимику и движения. А со старшей группой певец провел настоящую постановочную сцену – юные участники попробовали себя в ролях режиссера, сценариста и актеров.

Никита Алексеев отметил, что встречи вроде "Блогер Кэмпа" – это прекрасная возможность научиться общаться, обмениваться мнениями и мечтать.

"У этих детей забрали самое ценное – беззаботное детство. Они уже по-своему взрослые, пережили много боли. Поэтому такие Кемпы, инициативы и проекты приносят в их жизнь что-то хорошее и светлое – то, что они захотят запомнить и нести в своем сердце на протяжении всей жизни. Здесь они делятся своими мыслями и эмоциями, это классный энергетический обмен, и спасибо всем взрослым, которые участвуют в этих мероприятиях, это очень важно. здесь растет целое поколение будущих инфлюенсеров, которых мы скоро увидим на небосклоне соцсетей. Я очень рад присоединиться", – объяснил певец.

В конце встречи дети сделали совместные фото с Никитой Алексеевым, получили автографы, а завершился день ярким концертом певца с любимыми хитами.

"Блогер Кэмп" мотивирует украинскую молодежь двигаться вперед, овладевая навыками блогерства и онлайн-профессий при поддержке опытных наставников. В течение смены дети участвуют в мастер-классах по созданию контента, получают советы по ведению социальных сетей, учатся основам видеосъемки и монтажа, также им устраивают сеансы арт-терапии. Осенняя смена в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" собрала детей со всей страны в возрасте от 10 до 16 лет. Дети, которые столкнулись с последствиями войны, в Кемпе отдыхают, оздоравливаются, получают возможности для саморазвития и незабываемые впечатления.

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины" почти 5 тысяч детей получили возможность отдохнуть, восстановиться и пройти психологическую реабилитацию. Всего в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили около 6 миллионов детей Украины.