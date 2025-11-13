'Зажги звезду тепла': украинские знаменитости присоединились к зимней кампании помощи животным

Актеры, ведущие, певцы, блогеры и журналисты собрались в приюте Best Friends на Киевщине, чтобы разжечь настоящее тепло – для тех, кто не имеет дома. Даниэль Салем, Неля Шовкопляс, Мила Еремеева, Lida Lee и другие известные украинцы присоединились к старту благотворительной кампании "Зажги звезду тепла" от сети EVA и фонда Happy Paw, которые ежегодно помогают бездомным животным пережить зимний период.

Цель инициативы – собрать 2,5 млн грн на закупку дров, будок, обогревателей и материалов для утепления приютов по всей Украине. Это позволит обеспечить комфортную зимовку для более 20 тысяч собак и кошек.

Атмосфера добра и тепла

Старт кампании символично отметили разрубкой дров – как напоминанием о тепле, которое спасает жизни зимой. Первое бревно разрубил ведущий, актер и военнослужащий ВСУ Даниэль Салем.

"Моя собака Салли – спасена из-под обстрелов в Купянске. Для меня она как член семьи, мы уже год вместе. Помогая животным, мы помогаем и себе. Это терапия, которая согревает сердце", – рассказал Даниэль Салем.

Певица Lida Lee рассказала, что ее любимица Лулу тоже имеет военную историю:

"Она из Херсонского направления, ей было всего 2,5 месяца. Я забрала ее из Черновцов, и с тех пор мы неразлучны. С приютом Best Friends знакома давно – здесь работают люди с большим сердцем, и я счастлива быть частью этого дела".

Гости осматривали вольеры, зоны хранения дров и обогрева, слушали истории животных, для которых приют стал временным домом на пути к поиску семьи. А также участвовали в фотоквесте "Найди своего хвостика", выгуливали собак и кормили котов. Телеведущая Неля Шовкопляс поделилась:

"Когда слышишь реальные цифры, сколько всего нужно одному приюту – 25 кубов дров ежемесячно, 6 тонн круп и 5 тонн фарша – понимаешь, что кто-то должен все это обеспечивать. Животные, так же как и люди, хотят пережить зиму в тепле. Такие кампании важны, потому что они о доброте и человечности. Мы с сыном сегодня выгуливали собаку Акелу – и это, кажется, была наша самая теплая прогулка этой осенью".

Атмосфера события еще раз напомнила: для приютов зима – это период настоящего испытания, и тепло здесь – вопрос выживания. Телеведущая и блогер Мила Еремеева добавила, что сотрудничество EVA и Happy Paw – пример единения украинцев ради добра:

"Я помню, как в 2022 году приют обстреляли оккупанты – разрушили большинство помещений, но люди не сдались. Когда видишь, как бизнес, благотворители и волонтеры вместе помогают, то понимаешь, что тепла точно хватит на всех".

Когда забота становится культурой

Помощь животным для EVA и Happy Paw не является разовой благотворительностью. Ежегодные зимние инициативы призваны не только обеспечить приюты необходимым к зиме, но и постепенно формировать культуру, в которой забота о животных – общая ответственность. В этом году в период с 13 ноября по 31 декабря присоединиться к поддержке может каждый:

сделав донат от 1 грн в любом магазине EVA;

или на сайте happypaw.ua.

"Мы начинали с маленькой традиции, а сегодня имеем ежегодную кампанию, которая спасает жизни и меняет культуру отношения к животным. Мы искренне благодарны всем, кто участвовал в наших предыдущих инициативах и поддерживает нынешний сбор", – говорит Александра Гнатик, руководитель PR-направления сети магазинов EVA и EVA.UA.

Руководитель PR & Comms фонда Happy Paw Анастасия Аболешева добавляет:

"У каждого животного в приюте – своя история: когда-то болезненная, но теперь наполненная надеждой. И именно от людей зависит, каким будет ее продолжение. Спасибо всем, кто ежегодно присоединяется к кампании и зажигает свою звезду тепла, чтобы согреть тех, кто так ждет заботы".

За годы партнерства EVA и Happy Paw уже помогли более 31 тысячи животных, обеспечили 119 приютов и привлекли более 550 тысяч благотворителей.