Завод, который виден из космоса: Дмитрий Комаров испытал себя в роли металлурга на 'Запорожстали'

Ведущий популярной телепрограммы "Мир наизнанку Украина" Дмитрий Комаров впервые показал изнутри, как работает один из самых мощных металлургических гигантов страны – легендарная Запорожсталь компании "Метинвест".

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Это не просто завод – это город в городе, и он виден даже из космоса. А Комаров не просто снимал, а лично стал частью команды: работал грузчиком и горновой доменной печи, чтобы почувствовать на себе все вызовы металлургической профессии.

Зрители увидят уникальные кадры: репортаж из середины мартеновской печи – то, что еще не делал ни один украинский журналист. Также Комаров проведет собственный эксперимент – попытается приготовить яичницу над раскаленным чугуном.