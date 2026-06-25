Завершены работы по консервации: Зеленский рассказал о ходе реставрации Лавры, поврежденной в результате российского обстрела

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении работ по консервации Успенского собора на территории Киево-Печерской лавры, который был поврежден в результате российского удара.

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О ходе восстановительных работ глава государства рассказал в своем Telegram-канале 25 июня по итогам доклада министра внутренних дел Игоря Клименко.

По словам президента, крышу собора уже перекрыли, чтобы защитить здание от дальнейшего разрушения под воздействием погодных условий. Следующим этапом станет непосредственное восстановление храма при участии украинских государственных органов и международных партнеров.

Президент поблагодарил спасателей и все службы, принимавшие участие в ликвидации последствий российского удара по Лавре.

"Уже завершены работы по консервации Успенского собора, который был наиболее сильно поврежден российскими дронами. Крыша собора перекрыта, чтобы состояние здания не ухудшилось из-за погодных условий", – отметил Зеленский.

Шаги к восстановлению

Глава государства сообщил, что в настоящее время продолжается подготовка к полноценному восстановлению Успенского собора. По его словам, эта работа будет входить в сферу ответственности, в частности, Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины и Министерства иностранных дел.

Отдельно Зеленский напомнил о договоренностях с президентом Швейцарии относительно поддержки первоочередных мер по восстановлению поврежденной святыни.

"Недавно во время встречи с президентом Швейцарии мы договорились, что партнеры поддержат первоочередные шаги по восстановлению, и важно, чтобы и полный результат был надлежащим образом обеспечен", – подчеркнул президент.

Доклад о безопасности

Во время встречи с министром внутренних дел также обсуждались вопросы ликвидации последствий российских атак в других регионах Украины. По словам президента, Клименко доложил о работе подразделений ГСЧС и других структур системы МВД.

Кроме того, стороны рассмотрели задачи подразделений Национальной гвардии Украины, полиции и пограничной службы, задействованных в защите государства на фронте.

Президент также сообщил, что отдельной темой стала организация охраны северных участков государственной границы Украины.

Как известно, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

Впоследствии специалисты установили, как именно в результате террористической атаки РФ на столицу было повреждено здание Успенского собора Киево-Печерской лавры. После удара загорелась крыша, а также были разрушены внутренние помещения сооружения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали ЮНЕСКО за отказ прямо назвать Россию ответственной за разрушение Киево-Печерской лавры в результате обстрела. В ведомстве заявили, что такая позиция противоречит мандату организации, которая должна защищать мировое культурное наследие.

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