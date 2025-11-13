Защитник Мариуполя получил квартиру от 'Сердца Азовстали' и Фонда Рината Ахметова

Защитник Мариуполя Павел Познанский, который в 2022 году получил тяжелые ранения при обороне города, вместе с семьей получил новое жилье по программе "Дома" от проекта "Сердце Азовстали", которая реализуется в партнерстве с Фондом Рината Ахметова.

Видео дня

Павел служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты. Во время боевых действий в Мариуполе он попал в засаду и получил пять пулевых ранений, одно из которых повредило спинной мозг. С тяжелыми травмами защитник оказался в плену.

После возвращения домой его ждало длительное лечение и реабилитация. Павел стал первым ветераном в Украине, который получил уникальные компьютерные ортезы.

""Сердце Азовстали" профинансировало эти ортезы – это 2 миллиона гривен. И это точно стоит того, чтобы помочь нашим героям стать на ноги после тяжелых ранений", – отметила директор ОО Ксения Сухова.

На этот раз поддержка проекта стала еще более масштабной – Павел с женой Викторией и сыном Глебом получили собственную квартиру: светлую, просторную и полностью готовую к жизни.

"Спасибо основателю этого проекта Ринату Леонидовичу. Он делает очень мощные, предметные вещи и реально помогает: мое пребывание в Штатах и ортезирование, сейчас – это жилье, и было еще предыдущее лечение и реабилитация. Я очень благодарен за это", – говорит Павел Познанский.

Поздравить собрата приехал командир 36-й бригады отдельной морской пехоты Сергей Волынский:

"Мы знакомы еще с военной академии. Очень трогательно видеть, как в такое сложное время семья получает свой дом – место, где рождаются новые мечты".

Также на новоселье побывала председатель наблюдательных советов "Сердца Азовстали" и Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко, которая привезла особый подарок – кофемашину.

"Квартира – это больше, чем стены. Это центр жизни, это кухня, где начинается день. И нам важно оставить частичку нашего присутствия именно там", – отметила она.

Несмотря на сложный путь, Павел не останавливается. Сейчас он вместе с женой планирует создать ветеранское пространство в Николаевской области, которое станет местом поддержки для тех, кто проходит реабилитацию после ранений.

"Пройдя свой путь, Павел хочет показать, как важно не сдаваться, верить в себя и жить дальше", – рассказала его жена Виктория.

Проект "Сердце Азовстали" в партнерстве с Фондом Рината Ахметова продолжает системную поддержку защитников Мариуполя.

Подробнее о программе "Дома" и условиях участия читайте по ссылке.