Запеканка из кабачков с сыром в духовке для тех, кто на диете: самый простой рецепт

Если вы хотите приготовить вкусное и блюда для обеда или ужина, идеальной основой будет кабачок. Он же хорошо сочетается с сыром, овощами, мясным фаршем. Из этих продуктов можно приготовить очень вкусное рагу, а также запеканки, закуски и пироги.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой запеканки из кабачков, с панировочными сухарями и пармезаном.

Ингредиенты:

Кабачок или цукини – 2 шт.

Соль, перец

Панировочные сухари – 150 г

Пармезан – 100 г

Масло

Ветчина – 150 г

Сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Кабачок и цуккини порезать кольцами. Посолите, поперчите, посыпьте панировочными сухарями и натертым пармезаном, перемешайте.

2. Форму смажьте маслом, выложите половину овощей и посыпать пармезаном. Выложите ветчину, сыр и остальные овощи.

3. Сверху посыпьте панировочными сухарями с пармезаном, которые остались и полить маслом.

4. Запекайте 30 минут при 180С до золотистой корочки.

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