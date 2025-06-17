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Запеканка из кабачков с сыром в духовке для тех, кто на диете: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
NewsLife
2 минуты
117
Запеканка из кабачков с сыром в духовке для тех, кто на диете: самый простой рецепт

Если вы хотите приготовить вкусное и блюда для обеда или ужина, идеальной основой будет кабачок. Он же хорошо сочетается с сыром, овощами, мясным фаршем. Из этих продуктов можно приготовить очень вкусное рагу, а также запеканки, закуски и пироги.

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой запеканки из кабачков, с панировочными сухарями и пармезаном.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Кабачок или цукини – 2 шт.
  • Соль, перец
  • Панировочные сухари – 150 г
  • Пармезан – 100 г
  • Масло
  • Ветчина – 150 г
  • Сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Кабачок и цуккини порезать кольцами. Посолите, поперчите, посыпьте панировочными сухарями и натертым пармезаном, перемешайте.

Кабачки с сухарями и сыром

2. Форму смажьте маслом, выложите половину овощей и посыпать пармезаном. Выложите ветчину, сыр и остальные овощи.

Приготовление запеканки

3. Сверху посыпьте панировочными сухарями с пармезаном, которые остались и полить маслом.

Сколько готовить запеканку

4. Запекайте 30 минут при 180С до золотистой корочки.

Готовая запеканка

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