Запеканка из кабачков с сыром в духовке для тех, кто на диете: самый простой рецепт
Если вы хотите приготовить вкусное и блюда для обеда или ужина, идеальной основой будет кабачок. Он же хорошо сочетается с сыром, овощами, мясным фаршем. Из этих продуктов можно приготовить очень вкусное рагу, а также запеканки, закуски и пироги.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и легкой запеканки из кабачков, с панировочными сухарями и пармезаном.
Ингредиенты:
- Кабачок или цукини – 2 шт.
- Соль, перец
- Панировочные сухари – 150 г
- Пармезан – 100 г
- Масло
- Ветчина – 150 г
- Сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. Кабачок и цуккини порезать кольцами. Посолите, поперчите, посыпьте панировочными сухарями и натертым пармезаном, перемешайте.
2. Форму смажьте маслом, выложите половину овощей и посыпать пармезаном. Выложите ветчину, сыр и остальные овощи.
3. Сверху посыпьте панировочными сухарями с пармезаном, которые остались и полить маслом.
4. Запекайте 30 минут при 180С до золотистой корочки.
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