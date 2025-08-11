Закуска 'Тещин язык' из запеченных баклажанов, с сыром и помидорами: рецепт блюда за 15 минут

Баклажаны – универсальные овощи, которые можно варить, запекать, тушить, жарить, мариновать, квасить. Еще их можно фаршировать, делать рагу, и просто запекать с сыром в духовке.

Видео дня

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных запеченных баклажанов, с помидорами и твердым сыром.

Ингредиенты:

Баклажаны

Помидоры

Майонез

Твердый сыр

Соль, перец

Оливковое масло

Прованские травы

Способ приготовления:

1. Баклажаны не надо замачивать в воде, просто порежьте толстыми слайсами и сделайте на них сеточку.

2. Смешайте масло со специями и смажьте баклажаны. Сверху выложите помидоры и посыпьте тертым сыром.

3. Готовьте в разогретой духовке 20-25 минут при 180 С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: