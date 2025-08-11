УкраїнськаУКР
Закуска "Тещин язык" из запеченных баклажанов, с сыром и помидорами: рецепт блюда за 15 минут

Закуска 'Тещин язык' из запеченных баклажанов, с сыром и помидорами: рецепт блюда за 15 минут

Баклажаны – универсальные овощи, которые можно варить, запекать, тушить, жарить, мариновать, квасить. Еще их можно фаршировать, делать рагу, и просто запекать с сыром в духовке.

Запеченные баклажаны с сыром

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных запеченных баклажанов, с помидорами и твердым сыром.

Ингредиенты:

  • Баклажаны
  • Помидоры
  • Майонез
  • Твердый сыр
  • Соль, перец
  • Оливковое масло
  • Прованские травы

Способ приготовления:

1. Баклажаны не надо замачивать в воде, просто порежьте толстыми слайсами и сделайте на них сеточку.

Свежие баклажаны

2. Смешайте масло со специями и смажьте баклажаны. Сверху выложите помидоры и посыпьте тертым сыром.

Сколько запекать баклажаны

3. Готовьте в разогретой духовке 20-25 минут при 180 С.

Готовые баклажаны

