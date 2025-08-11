Видео дня
Закуска "Тещин язык" из запеченных баклажанов, с сыром и помидорами: рецепт блюда за 15 минут
Баклажаны – универсальные овощи, которые можно варить, запекать, тушить, жарить, мариновать, квасить. Еще их можно фаршировать, делать рагу, и просто запекать с сыром в духовке.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных запеченных баклажанов, с помидорами и твердым сыром.
Ингредиенты:
- Баклажаны
- Помидоры
- Майонез
- Твердый сыр
- Соль, перец
- Оливковое масло
- Прованские травы
Способ приготовления:
1. Баклажаны не надо замачивать в воде, просто порежьте толстыми слайсами и сделайте на них сеточку.
2. Смешайте масло со специями и смажьте баклажаны. Сверху выложите помидоры и посыпьте тертым сыром.
3. Готовьте в разогретой духовке 20-25 минут при 180 С.
