Закуска из сыра и орехов для новогоднего стола: готовится 5 минут
Сыр – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, салатов, супов, разной выпечки и десертов. Стоит отметить, что сыры хорошо сочетаются с орехами, оливками, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, орехов для новогоднего стола.
Ингредиенты:
- сыр рикотта 200 г
- сыр твердый 150 г
- хмели сунели
- сыр фета 200 г
- грецкие орехи
Способ приготовления:
1. Смешайте два вида сыра, специи.
2. Скатайте массу в шарики, обваляйте в орехах.
Подавайте закуску охлажденной!
