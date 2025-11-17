УкраїнськаУКР
Закуска из сыра и орехов для новогоднего стола: готовится 5 минут

Сыр – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, салатов, супов, разной выпечки и десертов. Стоит отметить, что сыры хорошо сочетаются с орехами, оливками, овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из сыра, орехов для новогоднего стола.

Ингредиенты:

  • сыр рикотта 200 г
  • сыр твердый 150 г
  • хмели сунели
  • сыр фета 200 г
  • грецкие орехи

Способ приготовления:

1. Смешайте два вида сыра, специи.

2. Скатайте массу в шарики, обваляйте в орехах.

Подавайте закуску охлажденной!

