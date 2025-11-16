Зачем в СССР на эмалированной посуде делали черный ободок: объяснение

Эмалированная посуда была неизменным атрибутом советской кухни: яркие цвета, простые формы и характерная черная полоска по краю. Почему же производители посуды в СССР настойчиво оставляли эту полосу, даже если она не гармонировала с общим видом изделия?

Это точно был не дизайнерский замысел и не способ сэкономить краску. В чем причина

Эмаль – это стекловидное покрытие, которое наносят на стальную основу и запекают при высокой температуре. Она защищает металл от коррозии и делает поверхность гигиеничной.

Ключевым в этом процессе является первый слой – грунтовка, обеспечивающая прочное сцепление эмали с металлом. В нее добавляли специальные оксиды – кобальта, марганца и никеля. Именно эти вещества создавали прочную основу, которая имела естественный темный, почти черный цвет.

Во время производства и в использовании ободок испытывал наибольшие нагрузки, поэтому именно его покрывали черной грунтовкой с повышенной эластичностью. Она лучше держалась на металле и не давала эмали трескаться от ударов или температурных перепадов.

Таким образом, темная полоска не только имела практическую функцию, но и продлевала срок службы посуды, предотвращая появление ржавчины на краях.

После грунтовки на большую часть изделия наносили декоративную эмаль – белую, желтую или с рисунками. Она делала посуду привлекательной, но была менее прочной. Если бы не оставляли черный кант, а покрывали края цветной эмалью, та быстро бы откалывалась, именно на сгибах и стыках возникало наибольшее напряжение.

