Зачем британские хозяйки кладут кубики льда в сушильные машины: неожиданная хитрость

Глажка – это одна из тех задач, которую большинство людей не любят. Подготовка всей одежды занимает много времени и хлопот, и часто это последнее, что хочется сделать перед тем, как пойти на работу.

К счастью, есть один трюк, который, кажется, решает эту проблему, и для этого не нужны никакие сложные инструменты или средства для чистки. Как оказалось, британские хозяйки пользуются им регулярно. Об этом шла речь в обсуждении на странице с Life Pro Tips на Reddit.

"Если вы бросите кубик льда в сушилку примерно на двадцать минут вместе со смятой одеждой, он сразу разгладит складки, утюг не нужен!" – было сказано в сообщении.

Принцип этого лайфхака прост: когда кубики льда тают в нагретой сушильной машине, они образуют пар. Этот пар мягко расслабляет волокна ткани, помогая уменьшить складки без прямого нагрева или давления.

По сути, это имитирует эффект отпаривателя для одежды, что делает его удобной альтернативой для быстрого разглаживания.

Многие люди в комментариях были поражены этим трюком, но некоторые все же раскритиковали его. Один пользователь сказал: "Небольшое количество воды может попасть на нагревательный элемент и потенциально привести к короткому замыканию".

