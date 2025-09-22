За неделю энергетики ДТЭК вернули электричество в дома 55 тысяч семей после вражеских атак

В течение прошлой недели энергетики компании ДТЭК вернули свет 55 тысячам семей в 101 населенном пункте, чьи дома были без электроэнергии из-за обстрелов.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что с 15 по 21 сентября на Днепропетровщине энергетики смогли вернуть электроснабжение в 45,1 тысячи домов. Враг постоянно уже обстреливает Днепропетровскую область, из-за чего регулярно повреждаются электросети, а жители области остаются без света.

В то же время в Донецкой области, где ситуация становится все тяжелее, на прошлой неделе энергетикам удалось вернуть свет в дома 7,3 тысячи семей местных жителей.

Продолжает страдать от вражеских атак и Киевщина. Здесь на прошлой неделе ремонтные бригады ДТЭК смогли восстановить электричество в почти 3 тысячах домов.

Напомним, в августе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более миллиона семей, которые обесточивались из-за обстрелов в четырех областях.