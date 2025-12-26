За самый большой донат – книга с подписью Залужного: объявлен сбор на внедорожник для украинских защитников

В Україні триває збір коштів на позашляховик для підрозділу, який виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. Організатори прагнуть завершити його до Нового року, адже до потрібної суми залишилося зібрати 110 тисяч гривень.

Інформацію про збір оприлюднили в Telegram-каналі Bochkala_WAR. Дані про реквізити та умови розіграшу надані організаторами ініціативи.

Збір на автомобіль для українських військових стартував ще 13 листопада. За цей час вдалося акумулювати більшу частину необхідної суми, однак для завершення збору бракує ще 110 тисяч гривень. Позашляховик необхідний захисникам для виконання бойових завдань і мобільного пересування в зоні бойових дій на Запорізькому напрямку.

Щоб заохотити донати, організатори оголосили розіграш серед усіх, хто долучиться фінансово. Зокрема, серед донаторів планують розіграти тубус шведського протитанкового гранатомета АТ-4. Окрему винагороду передбачили й для найбільшого внеску: за донат у 500 доларів, який станом на 26 грудня є максимальним, обіцяють книгу "Моя війна" з підписом генерала Валерія Залужного.

