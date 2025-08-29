За что ТЦК может объявить военнообязанного в розыск и на каких основаниях возможно задержание: объяснение

В Украине территориальные центры комплектования и социальной поддержки(ТЦК) могут подавать военнообязанных в розыск в случае нарушения ими правил воинского учета или игнорирования мобилизационных обязанностей. При этом само задержание граждан не входит в компетенцию ТЦК, поскольку этим занимаются только правоохранительные органы.

Видео дня

OBOZ.UA объясняет, за что именно ТЦК может объявить военнообязанного в розыск и на каких основаниях возможно задержание. Согласно действующему законодательству Украины, существует несколько оснований, когда военнообязанного могут объявить в розыск:

нарушение правил воинского учета : неявка в ТЦК на вызов, уклонение от обновления военно-учетных данных, несвоевременное сообщение об изменении места жительства, семейного положения, состояния здоровья или других данных;

: неявка в ТЦК на вызов, уклонение от обновления военно-учетных данных, несвоевременное сообщение об изменении места жительства, семейного положения, состояния здоровья или других данных; игнорирование мобилизационных требований : неявка на военно-врачебную комиссию, отказ от выполнения распоряжений ТЦК или проигнорированная повестка;

: неявка на военно-врачебную комиссию, отказ от выполнения распоряжений ТЦК или проигнорированная повестка; административные правонарушения, связанные с военным учетом, по статьям 210 и 210-1 КУоАП.

За что ТЦК выписывают штрафы и какие ограничения

В случае невыполнения мобилизационных обязательств ТЦК может обратиться в суд с исковым заявлением с требованием временно ограничить гражданина в праве управления транспортным средством. Исключения делают только для лиц, для которых авто является единственным источником дохода, а также для тех, кто пользуется транспортом в связи с инвалидностью или пребыванием на содержании инвалида I, II групп или ребенка-инвалида.

За нарушение воинского учета предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 850 до 1700 грн (ч. 2 ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Для должностных лиц, которые ненадлежащим образом ведут учет в период мобилизации, суммы значительно больше – от 5100 до 8500 грн (ч. 2 ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

Может ли ТЦК задержать военнообязанного

Согласно Конституции Украины, ТЦК не имеют полномочий на задержание людей или принудительную доставку их в центр комплектования. Это исключительная функция правоохранительных органов.

Так, Вооруженные силы Украины и другие военные формирования никем не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан или с целью свержения конституционного строя, устранения органов власти или препятствования их деятельности. Ни одним законом, а также постановлением о ТЦК не предусмотрены полномочия по задержанию людей и принудительной доставке куда-либо.

В то же время правоохранители могут задержать военнообязанного в случаях:

если он нарушил правила воинского учета (ст. 210, 210-1 КУоАП). Речь идет о неявке на вызов в военкомат без уважительных причин, несвоевременном представлении в учетный орган сведений об изменении места жительства, образования, места работы и должности, нарушении порядка прохождения учебных сборов;

при проверке документов выявлены расхождения с данными в Едином реестре военнообязанных;

человек находится в розыске;

у него нет военно-учетных документов при проверке;

человек отказывается получить повестку от группы оповещения, в составе которой присутствует полицейский.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине военнослужащие могут быть уволены с военной службы по состоянию здоровья, если военно-врачебная комиссия (ВВК) признает их непригодными к прохождению службы. При этом оценивают не диагноз сам по себе, а нарушения функций организма, что возникают из-за болезни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!