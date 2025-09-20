Юбилейная поездка на фронт: Порошенко привез дроны и технику военным на Харьковщине. Фото

Петр Порошенко совершил юбилейную 150-ю поездку на фронт, посетив военных на Харьковщине. На этот раз бойцам была передана значительная партия техники и дронов.

Видео дня

Как сообщила пресс-служба партии"Европейская Солидарность", помощь получили подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", 116-й, 53-й, 60-й, 115-й, 93-й и 72-й механизированных бригад, 77-й и 81-й аэромобильных бригад, а также 509-й ремонтно-восстановительный батальон, 54-й разведбат, 19-й армейский корпус и военный госпиталь.

По словам пятого Президента, такие поездки на фронт для него это возможность поддержать украинскую армию и встретиться с побратимами.

"Какая атмосфера мне больше всего по душе? Среди друзей и единомышленников, для которых важно будущее Украины. С начала полномасштабного вторжения большинство таких встреч происходят именно на фронте. Сегодня мы на Харьковщине, и это 150-я поездка за три с половиной года", – написал Порошенко в соцсетях.

Новые авто для фронта

На этот раз военные получили два бронированных Land Rover, еще один бронированный автомобиль Pinzgauer для госпиталя и комплексы радиоэлектронной борьбы "ШАТРО". Степан Барна, который ныне служит на передовой, подчеркнул, что такие машины жизненно необходимы для эвакуации раненых.

Среди переданной техники – 900 FPV-дронов, часть из них на оптоволокне, старлинки, экскаватор, мобильные мастерские, душевые и прачечные комплексы. Для 77-й аэромобильной бригады приготовили и необычный подарок – мобильный барбершоп, ведь среди бойцов есть профессиональный барбер.

"Во-первых, у них в подразделении служит настоящий барбер, который не только выполняет боевые задачи, но и умело работает ножницами и машинкой. Во-вторых, не надо тратить по 800 –900 грн за стрижку и время на дорогу в ближайший город. Побратим хорошенько и бороду подстрижет, и чуб подкоротит. Похоже, нам удалось выполнить запрос 77-й. Отсыпали им еще дронов, РЭБов и много другой техники", – рассказал Порошенко.

"Единство сейчас – превыше всего"

Порошенко напомнил, что более 3000 представителей его политической силы сейчас служат в рядах ВСУ. При этом "Европейская Солидарность" уже потеряла 112 бойцов, еще 14 считаются пропавшими без вести, пятеро – в плену.

"Существует простая истина: на фронте партийных билетов не бывает – все воины идут в бой под сине-желтым флагом. Хотя в последние дни с телеграмм-каналов Банковой несется, что наша команда воюет "не там", "не так" и "не с теми". Призываю власть: прекратите трогать военных и ветеранов! Мы продолжаем вкладываться в украинское войско, потому что другого пути нет. Сейчас Украине больше всего нужно единство", – подытожил пятый Президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Порошенко во время поездки на южное направление передал партию дронов и техники в подразделение, где воюет Татьяна Черновол. В бригаду Татьяны кроме дронов также передали комплексы РЭБ "Шатро" на раме, зарядные станции и детектор дронов "Аспирин" – всего на сумму 4 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!