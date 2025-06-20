Вызывают боль и судороги: какие ядовитые пауки 'атакуют' украинцев и как действовать в случае укуса

В последние годы в Украине растет количество случаев укусов ядовитых пауков. Особенно активны они в летний период в южных и центральных регионах - в частности в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

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Из-за изменения климата и потепления в регионах начали появляться виды, которые раньше здесь не встречались. Об этом сообщает ГУ "Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава".

Каракурт - "черная вдова"

Наиболее опасный из ядовитых пауков в Украине - каракурт, известный также как "черная вдова". Этот паук черного цвета, имеет размер около 1-3 см, иногда с красными пятнами на теле (у самок). В период миграции - с июня по сентябрь - он наиболее активен. Каракурт способен прокусить кожу человека, а его яд в несколько раз сильнее яда тарантула. После укуса могут возникать головная боль, судороги, дрожь конечностей, отеки, затрудненное дыхание, повышение температуры тела, боль в мышцах, а в отдельных случаях - отек Квинке.

Тарантул

Южнорусский тарантул принадлежит к семейству пауков-волков. Его тело может достигать 37 мм в длину. Верхняя часть - темно-бурая, нижняя - черная. Самка агрессивна, особенно во время ношения потомства. Укусы тарантула могут вызвать отеки, боль, воспаление и проблемы с дыханием. Обычно обитает в степи, под камнями или в норах, которые сам и строит.

Желтый паук Сак

Небольшой, но ядовитый желтый паук Сак распространен на юге Украины. Его размеры - до 10 мм, живет в "мешкообразном" жилище под камнями, иногда может встречаться в гаражах или салонах автомобилей. Эти пауки любят запах бензина, поэтому могут случайно попасть в транспорт и путешествовать на большие расстояния. Укус вызывает боль, отеки, аллергические реакции.

Аргиопа

Аргиопа, или паук-зебра, является индикатором потепления климата. Когда-то встречался только в Крыму, теперь - по всей территории Украины, включая Волынь. Имеет характерную желто-черную окраску брюшка. Самки - до 7 см в размере. Укусы приводят к отекам, воспалениям, иногда некрозу тканей и сильным аллергическим реакциям. Пауков-зебр можно встретить в небольших канавах, приусадебных участках, огородах, кустах малины, смородины, крыжовника.

Паук-солнышко (эрезус черный)

Эрезус черный - редкий паук, самцы имеют яркое красное брюшко с черными точками, похожее на "божью коровку", самка - полностью черная. Укусы вызывают сильную аллергию и боль.

Паук-краб

Эти пауки принадлежат к семейству пауков-крабов. Внешне похожи на цветочных пауков, имеют коричневую или красную окраску. Хотя их укус для человека не смертелен, могут появиться раздражение или аллергия.

Пауки-отшельники

Бурые пауки-отшельники - небольшие, до 7 мм тела (с лапками - до 20 мм). Часто живут в домах или сараях. Укус почти незаметен, но через несколько часов появляется опухоль, головная боль, тошнота, возможно развитие осложнений без лечения.

Стоит отметить, что в Днепре заметили атипусов - пауков, роющих глубокие норы (до 50 см) и живущих колониями. Размеры - 10-15 мм, имеют мощные челюсти. Нападают только для самозащиты. Укус может вызвать боль и аллергию.

Что делать при укусе паука:

Сохранять спокойствие.

Пить много воды.

Принять антигистаминный препарат.

Срочно обратиться к врачу.

Не заниматься самолечением.

Как обезопасить себя:

Будьте внимательны во время работы на огороде или на природе.

Проверяйте одежду и обувь после пребывания на улице.

Следите за детьми.

Избегайте контактов с неизвестными видами пауков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине почти нет противоядия для лечения змеиных укусов. Но в 99% случаев оно вообще не нужно. Стандартный курс лечения при укусе ядовитых гадов включает в себя прием антигистаминных препаратов и капельницы для очищения крови от токсинов, и не включает противоядие. Наоборот, колоть такое противоядие очень рискованно.

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