Выпускники назвали необходимые вещи, которые должны быть у студентов-первокурсников

Выпускники поделились своим лучшим набором для выживания студентов-первокурсников этого года, включая вешалки для одежды и беруши.

Опрос 1000 недавних выпускников британских университетов показал, что хотя большинство из них были в восторге от начала обучения, значительные 81% хотели бы быть лучше информированными о реалиях студенческой жизни, прежде чем ступить на территорию кампуса, пишет Express.

Среди названных необходимых вещей были корзина для белья, чтобы избежать неизбежной кучи одежды на полу, и тапочки, чтобы согреться, не включая отопление. Некоторые также предлагали обувь для общих туалетов и запас лекарств от простуды и гриппа на случай неизбежного первого гриппа и после него.

Этот список обязательных вещей, по словам выпускников, облегчил университетскую жизнь.

Кроме того, согласно исследованию, заказанному EXTRA, самым распространенным стрессовым фактором, который заставал выпускников врасплох, было посещение социальных мероприятий на первом курсе.

Другие не были уверены, к каким обществам первокурсников присоединиться (33 процента), а 20 процентов даже признались, что страх перед срабатыванием пожарной сигнализации во время приготовления пищи вызывал у них тревогу.

Оказалось, что для 33% самой большой проблемой, с которой они столкнулись, было обращение с деньгами. Тогда как 28% пришлось научиться заботиться о своем благополучии, находясь вдали от дома, а 31% также волновались об установлении новых дружеских отношений.

Необходимые вещи для студента-первокурсника

Вешалки для одежды Корзина для белья Тапочки Многоразовая бутылка для воды Лекарства от простуды и гриппа Мини-аптечка первой помощи Беруши Шлепанцы для общих ванных комнат Обезболивающие средства Удлинитель Приличная сковорода Сушилка Закуски и горячие напитки для новых друзей Фотографии друзей и семьи Bluetooth-колонка Базовый набор инструментов Плакаты или настенные рисунки Аэрофритюрница Дверной ограничитель для общения Мультиварка Шнурок или держатель для бейджа.

