ВСУ получат новейшие немецкие 'охотники на шахедов' с ИИ-управлением

Германия вскоре поставит украинским силам обороны самоходные зенитные комплексы Skyranger-35, которые созданы специально с учетом опыта войны в Украине. Первую партию, по словам руководства производителя, ожидают уже в этом году, и эти системы призваны усилить способность ВСУ отражать ежедневные атаки беспилотников.

О планах поставок в мае упоминали, но конкретика появилась только сейчас, пишет издание KP.UA. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппенгер в интервью ZDF подтвердил, что первые самоходные установки поступят в Украину уже в этом году. Представители концерна также сообщали, что контракт имеет большую стоимость и рассчитан на существенное финансирование – точное количество машин из соображений безопасности не разглашается.

Чем отличается система

Британская аналитическая компания Janes отмечает, что Skyranger-35 технически опережает имеющиеся в ВСУ решения вроде Gepard – прежде всего за счет интеграции современных радаров и автоматизированной системы наведения.

Система сочетает скорострельную 35-мм пушку, датчики оптики и AESA-радар с круговым обзором, что позволяет обнаруживать и сопровождать низколетящие цели в плотных условиях боя. И да, она может работать практически автономно – оператору остается подтвердить пуск или следить за ситуацией, участие оператора сводится к минимуму.

Технические характеристики

Ударная часть Skyranger-35 – 35-мм пушка Oerlikon Revolver Gun Mk3, способная делать до 1000 выстрелов в минуту и поражать цели на расстоянии до 4 км. Для поражения малых и маневренных целей, (дроны и крылатые ракеты) используются боеприпасы Oerlikon AHEAD с десятками вольфрамовых субснарядов в каждом снаряде – они разрываются возле цели и создают плотное "облако" поражения, поэтому прямое попадание не обязательно.

Радар Oerlikon AMMR (AESA) обеспечивает круговой обзор и устойчивость к электромагнитным помехам, а система управления огнем Skymaster интегрирует прием данных от радаров и оптико-электроники и позволяет автоматизировать наведение. Шасси Leopard-1 дает комплексу хорошую проходимость и быстрое развертывание в поле.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall объявил, что поставит Украине дополнительные 180 тысяч снарядов для зенитных установок Gepard. Стоимость поставки – "двузначное число миллионов евро".

Кроме снарядов для Gepard, Rheinmetall также поставляет Украине другие передовые системы ПВО, в частности комплексы Skynex с программируемыми боеприпасами AHEAD. Концерн является одним из ведущих производителей современных систем противовоздушной обороны, включая технологии радарного наблюдения и комплексные системы огневого поражения.

