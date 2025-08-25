Встреча с Тарабаровой и здоровый отдых: началась новая смена 'Блогер Кэмпа' от Фонда Рината Ахметов

Черговий "Блогер Кемп" стартував! Діти віком від 10 до 16 років, які постраждали внаслідок війни в Україні, відпочивають, відновлюються, опановують навички блогера, відкривають для себе світ професій та отримують психологічну допомогу у рамках проєкту "Мирний відпочинок дітям України" від Фонду Ріната Ахметова. Цього разу серед кемперів багато дітей, які були незаконно депортовані до РФ та повернулися в Україну.

Видео дня

"Блогер Кемп" – це завжди цікаві та різноманітні активності, які допомагають українській молоді повірити у власні сили, відпочити та оздоровитися на свіжому повітрі, знайти нових друзів та з упевненістю дивитися у своє майбутнє й майбутнє України попри виклики сьогодення.

У цій зміні діти матимуть нагоду зустрітися зі зірковою гостею – співачкою, композиторкою, авторкою пісень, музичною продюсеркою та акторкою Світланою Тарабаровою. Вона проведе майстер-клас, поділиться історією власного успіху та допоможе дітям розкрити творчий потенціал.

Також саме під час цієї зміни відбудеться урочисте нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу есе "Подія, яка змінила все. Сила допомоги", який проводив Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова.

Програма "Блогер Кемпу" включає спортивні ігри, квести, екскурсії, арт-терапію та багато активностей на свіжому повітрі. Це дає дітям можливість відпочити, знайти нових друзів, відновити психологічну рівновагу та хоча б на деякий час забути про жахи війни. Поруч із ними працюють кваліфіковані психологи, які пройшли спеціальне навчання за програмою "Травма війни" від Фонду.

Завдяки ініціативі "Рінат Ахметов – Дітям. Мирний відпочинок дітям України" вже майже 5 тисяч дітей з усієї країни змогли відпочити, пройти реабілітацію та отримати нові враження. Загалом за 20 років діяльності Фонду підтримку отримали понад 6 мільйонів дітей України.

"Рінат Ахметов – Дітям. Допомога, що дарує завтра!".