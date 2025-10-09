Все тайное станет явным: что принесет нам Меркурий в Скорпионе 2025

Меркурий будет проходить через Скорпиона с 6 по 29 октября 2025 года, выводя правду на первый план. Эта энергия выведет на чистую воду все, что вы пытались скрыть.

В то время как Меркурий в Весах был дипломатичным, Меркурий в Скорпионе прямолинеен, резкий и не извиняется. В это время тайны становятся бременем, если их не открывать. Лучший способ работать с этой энергией — позволить ей превратить вас — через честность, стратегию и самоанализ, пишет OBOZ.UA.

Энергия Меркурия в Скорпионе

Влияние Скорпиона на Меркурий заключается в том, чтобы посмотреть правде в глаза. Ожидайте эмоциональных разговоров и откровений, которые могут показаться неудобными, но необходимыми.

Как повлияет транзит Меркурия в Скорпионе на каждый знак зодиака

Овен

Разговоры с партнерами больше не могут оставаться на поверхностном уровне. Скрытые чувства или разочарования выплывают на поверхность, и честное обсуждение их приводит к росту. Чем больше вы склоняетесь к прозрачности, тем крепче становятся ваши связи.

Телец

Сотрудничество, контракты и совместные ресурсы требуют ясности. Любая расплывчатая договоренность распадется во время этого транзита, поэтому говорите прямо и получайте детали в письменной форме. Прозрачность с партнерами закладывает основу для будущего успеха.

Близнецы

Ваша повседневная жизнь и распорядок дня готовы к перезагрузке. Меркурий в Скорпионе помогает вам обнаружить, что не работает, особенно когда речь идет о здоровье или рабочих привычках. Сосредоточьтесь глубже и посвятите себя стратегии, а не быстрым решениям.

Рак

Романтика и творчество процветают, когда вы избавляетесь от притворства. Это время для чистого самовыражения и эмоциональной честности, будь то в любви или в вашем искусстве. Раскрытие того, что является настоящим, открывает двери к связи и вдохновению.

Лев

Семейная динамика и домашняя жизнь требуют честного диалога. Скрытые проблемы могут возникать, но обращение к ним с головой проясняет ситуацию и укрепляет ваши основы. Исцеление наступает, когда каждый чувствует себя безопасно, чтобы сказать свою правду.

Дева

Ваши слова несут необыкновенную силу во время этого транзита. Секреты и невысказанные мысли имеют свойство выплывать на поверхность, и вы можете оказаться в роли правдолюбца. Используйте свое влияние намеренно и точно.

Весы

Деньги и ценности высвечиваются, и отрицание не поможет. Сейчас самое время честно взглянуть на свои финансы, приоритеты и то, что действительно важно. Сделав сильный, обоснованный выбор сейчас, вы сможете развиваться в будущем.

Скорпион

Меркурий усиливает ваш голос и обостряет ваше видение. Других привлекает то, что вы говорите, поэтому помните об истинах, которыми вы делитесь, и об их влиянии. Это ваш шанс вдохновлять, вести за собой и раскрывать то, что самое важное.

Стрелец

Спокойное обдумывание раскрывает истины, которых вы избегали. Ведение дневника, терапия или частные разговоры помогают вам освободиться от того, что вы держали в себе. Верьте, что ответы, которые вы ищете, выплывут на поверхность в тишине.

Козерог

Нетворкинг и групповые связи играют стратегическую роль в вашем будущем. В ваших социальных кругах могут выйти наружу тайны, но эти откровения создают более крепкие союзы. Искренние разговоры открывают двери, которые вы ждали.

Водолей

Переговоры и переговоры относительно карьеры приобретают серьезный тон. То, что вы раскроете о своих целях сейчас, имеет силу сформировать ваш следующий раздел. Вступайте в обсуждение со стратегией и не бойтесь заявить то, чего вы хотите.

Рыбы

Ваше мировоззрение расширяется благодаря обучению, путешествиям или духовным исследованиям. Меркурий в Скорпионе помогает вам раскрыть истины, которые изменят ваше мировоззрение надолго. Будьте открытыми к откровениям, бросающим вызов старым убеждениям.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

