Ни для кого не секрет, что там, где противнику удалось практически без боя захватить часть нашей территории, начиная с 2014 года, большая часть того, что в быту принято называть "органами власти", тут же переходило на сторону противника. Судьи, прокуратура, СБУ и особенно МВД, тут же переобувались. Видимо, они полагали, что оккупационные власти помнят завет адмирала Колчака: "Извозчиков и проституток не трогать, потому что они служат любой власти". Трудно сказать, к какой именно категории они себя отнесли, но поступили именно так – переобулись, переоделись и стали святее папы римского, выслуживая себе положение подчеркнутой лояльностью и неукротимой инициативностью.

В общем это явление не новое и те, кто по крови или ментально, всегда ассоциировал себя с "советским человеком", именно так и должен был поступать в подобной ситуации. Если хозяин сменился, надо служить новому хозяину. В отличие от простого населения, эти хотят иметь то самое положение, которое было при прежней власти, а возможно, даже и "продвинуться". Собственно говоря, во время Второй Мировой войны, практически все население РФ, оказавшееся под оккупацией, было либо лояльным к новой власти, либо благодарной, если так или иначе пришлось натерпеться от коммунистов.

Только вот именно такого массового перехода "органов" не наблюдалось по объективной причине. Дело в том, что оккупанты четко представляли себе, как работает диктатура и какие функции исполняет партийная и карательная система. Эти функции сильно отличались от того, что было в той же оккупированной Франции, например. По этой причине оккупационные силы имели инструкцию, согласно которой надо было выявлять и уничтожать партийных работников, сотрудников НКВД и подобных им деятелей.

Так что с этим там не сложилось, а все остальное население переобулось, не моргнув взглядом. Не удивительно, что это самое население дало свыше миллиона добровольцев в различные силовые структуры Германии, от Ваффен СС, до айнзац команд или карателей, которые как раз и занимались зачистками от партийных функционеров и прочих деятелей коммунистической власти. И в общем, те байки о "партизанском движении", которые потом развешивали на уши публике, были основаны не на "сопротивлении", а на работе НКВД в тылу врага.

Практически все эти отряды имели костяк из кадровых сотрудников конторы и координировали свои действия с соответствующими структурами в москве. Те, кто хоть поверхностно копал эту тему, знают, о чем идет речь и над какой главной задачей трудились "партизаны". Достаточно вспомнить историю иконы партизанщины – Зои Космодемьянской, которая в составе отряда должна была устроить в тылу "выжженную землю", то есть, поджигать дома и постройки крестьян с тем, чтобы те не могли там нормально жить и тем самым – создавать проблемы оккупанту.

Так вот, заловили ее на этом деле местные жители и потребовали от оккупационных властей непременно казнить эту дрянь, что и было сделано. Так вот, товарищ Зоя и ее группа как раз и работали по линии НКВД, а ее случай показателен тем, что они пытались нанести ущерб тому самому населению, о котором рассказывали, что оно прямо косяками стремилось в партизаны. На самом же деле, это были полностью враждебные группы людей.

И вот потомки этой публики оказались в наших "органах", имея внутреннюю готовность переобуться в один момент, что и происходило в оккупированном Крыму в 2014-м, на юге и востоке Украины в 2022-м. И если отношение к мирному населению, которое либо вынуждено оставаться в оккупации, либо с одобрением принявшее новую власть можно относиться как угодно, то к деятелям, которые точно знают, что и почему они делают и которые давали присягу на верность Украине в зрелом возрасте – совсем другое.

Это – изменники, которые сознательно добавляют силы оккупанту и действуют на достижение им своих кровавых целей. Никто их не заставлял идти в органы Украины, никто не заставлял их идти на службу оккупанту. Они сами сделали свой выбор и в военное время должны отвечать за это по самому высокому счету.

Недавний подрыв автомобиля Toyota Land Cruiser Prado в москве – из этой оперы. В нем находился бывший сотрудник СБУ Прозоров Василий Николаевич, который не просто перешел на сторону противника, но сделал это еще находясь на службе в СБУ. Несколько лет подряд он наносил прямой и непосредственный вред Украине и только после этого – смылся в россию, где его и настигла судьба.

Вроде бы с места происшествия его увезли живым и возможно, он выживет, но даже в таком случае он будет знать, что все имеет свою цену и что однажды кто-то предъявит счет. Как была исполнена диверсия – не важно. Возможно, там сработали наши кадровые спецы, возможно – наша агентура, но прямо сейчас была показана "длина рук" наших специалистов и что они способны достать подобную дрянь даже в москве. И тут надо отметить, что в то время, пока идет открытая война, подобные вещи приемлемы и даже обязательны. Так что будем надеяться, что подобные новости будут регулярными.

На самом деле, это уже не первый случай, когда автолюбители колаборанты либо закобзонивались полностью, либо в неприглядном виде уезжали в больницу, где им продлевали жизнь. Одним из ярких примеров того, как суровая карма приходит в голову подобному пациенту, является отстрел такого себе Кивы, который не просто переобулся из бывшего сотрудника МВД в лаптя, которыми он был по жизни, но зарабатывал себе тем, что бесновался на вражеских телеканалах, заливая помоями свою родину.

Именно он продемонстрировал, как подобная проститутка пытается быть еще более бесноватой, чем местные, штатные пропагандисты. То есть, он не просто переобулся и даже не просто пошел на службу к врагу, но приложил все усилия, чтобы выслужиться и более того – жил с того, что топил против Украины. И вот он стал одним из немногих деятелей, который удостоился пули, а не бомбы в машине или гранатометного выстрела. Видимо, это было не проявление какой-то самурайщины, а просто технически, в данном случае, это было проще исполнить.

Ну а сама система вот такой ликвидации, в нашем конкретном случае, совершенно оправдана. Дело в том, что по идее, хорошо бы захватить подонка живым и притащить его в Киев, где придать в руки правосудия. Но мы же знаем, как наши суды играются с мерами пресечения, они могут отпустить пациента "под личные обязательства" и тогда – ищи его еще раз. В каждом конкретном случае "личные обязательства" могут стоить разных денег, смотря кому их заносят, на Банковую или в суд, но даже если дело дойдет до ареста, а то и до приговора, то совсем не факт, что эту дрянь не включат в обменный список, как Витю Медведчука. И между прочим, у него тоже давно ничего не взрывалось…