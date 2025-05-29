Вознесение Господне: как празднуют и что нельзя делать в этот день

Одним из ключевых праздников в пасхальном цикле для христиан является Вознесение Господне. Праздник чтит чудо вознесения Иисуса Христа на небо после его воскресения и является одним из крупнейших в году.

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OBOZ.UA рассказывает, какое значение имеет праздник Вознесения для верующих. А также напоминает, когда его отмечают в 2025 году и какие традиции с ним связаны.

Когда празднуют Вознесение Господне в 2025 году

Согласно церковной традиции, христиане чтят чудо вознесения Иисуса Христа на небо на 40-й день после Пасхи. В этом году такой день приходится на 29 мая. Праздник всегда отмечают в четверг.

Значение Вознесения Господня

Согласно Евангелию, после своего воскресения Иисус Христос пообещал ученикам пробыть с ними на земле еще 40 дней. Все это время он посвятил проповеди и пророчествованию того, что после его второго возвращения в мир людей наступит царство божье. Когда пришел сороковой день, Христос собрал своих последователей на Оливковой горе близ Иерусалима, благословил их и прямо на их глазах поднялся на небо.

На символическом уровне это означает переход Иисуса от человеческого облика к божественной сущности. Также считается, что таким образом бог засвидетельствовал, что принял жертву свего сына и даровал человечеству прощение. С момента вознесения Христос, покинувший земной мир, считается постоянно духовно присутствующим в своей святой церкви.

Традиции Воскресения Господня

Поскольку праздник Вознесения символизирует собой переход Христа из материального мира в духовный, после этого дня православные христиане прекращают здороваться между собой словами "Христос Воскрес". Независимо от конфессии, прихожане христианских церквей считаются праведным к празднику совершить паломничество в Иерусалим, чтобы подняться там на Оливковую гору и помолиться в месте, где произошло настоящее чудо. Впрочем, даже у себя дома в этот день стоит вознести молитву с просьбой о спасении души и благе для всего человечества.

Наши предки к празднику пекли специальное печенье в форме лесенки. Оно символизировало ступени на небо, духовный рост. Этим печеньем угощали детей, родню, соседей и просто хороших людей.

Считается, что на праздник Вознесения открываются ворота в рай. Поэтому в некоторых регионах Украины в этот день устраивают специальное поминовение умерших – молятся за них в церкви и несут панихиду. Уместным также считается посетить могилы близких.

Запреты праздника Вознесения Господня

Поскольку Вознесение Господне относится к 12 крупнейшим православным праздникам года, в этот день действует строгий запрет на любой физический труд. Нельзя заниматься строительными работами и работать на земле. Нужно отложить уборку и другие домашние дела.

Также не годится в праздник ссориться, сплетничать, спорить между собой и сквернословить. Как и отказывать в просьбах о милостыне или помощи. В народе также верили, что в праздничные дни нельзя занимать что-то из дома или давать деньги в долг.

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