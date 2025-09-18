'Восстановление будет продолжаться': 17-летний Егор прошел курс реабилитации от Фонда Рината Ахметова

Егору 17 лет. Тот день, когда российские "шахеды" атаковали Днепр, он будет помнить навсегда. Юноша как раз был во дворе общежития театрального колледжа вместе с друзьями, когда дрон попал во двор. Осколки ранили голову, руку и спину. Один осколок задел нерв – из-за этого Егор потерял подвижность руки.

Недавно парень присоединился к проекту "Реабилитация раненых детей" в рамках программы "Ринат Ахметов – Детям!", где прошел курс физического восстановления и психологической поддержки. Для него это стало важным шагом на пути к восстановлению сил и эмоционального равновесия.

"Хочу сказать большое спасибо Фонду за то, что предоставили возможность поехать на Закарпатье. Отдохнуть здесь, пройти реабилитацию, немного восстановить подвижность руки, а также улучшить свое моральное состояние", – говорит Егор.

Юноша признается: пережитое оставило глубокий след в его душе и теле, заставив внимательнее относиться к своему здоровью. Ведь рентген выявил многочисленные обломки, которые до сих пор остаются в его теле. Один из них поразил нерв в руке, из-за чего она потеряла подвижность. Но благодаря настойчивой реабилитации и вере в лучшее подвижность постепенно возвращается.

"За период пребывания в санатории его общее состояние улучшилось. Егор посещает термальный бассейн, получает физиопроцедуры, массажи, кислородные коктейли, фиточаи, совершает прогулки, терренкуры, занимается нордической походкой. Курсы реабилитации очень хорошо влияют на здоровье. Я думаю, что перспективы у него будут положительные, восстановление будет продолжаться, результаты будут хорошие, но на это нужно время", – рассказывает Оксана Фридманская, врач-терапевт.

В рамках проекта "Реабилитация раненых детей" программы "Ринат Ахметов – Детям!" Фонд оказывает помощь детям до 18 лет, которые получили тяжелые травмы в результате войны. Благодаря программе разностороннюю поддержку получили почти 6 миллионов детей со всей Украины.

Ринат Ахметов – Детям.

Если вашим детям или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните на бесплатную горячую линию 0800 50 90 01 (работает с понедельника по пятницу).