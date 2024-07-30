'Волны жары еще будут': синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине. Карта

В конце июля по всей территории Украины на смену жаре придет похолодание. В течение дня 31 июля в среднем по стране температура ожидается в пределах +24…+29 градусов.

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Однако ночью столбики термометров местами опустятся до +12. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

В последний день июля по всей территории нашей страны ожидается сухая малооблачная и солнечная погода. Также прекратится сильный ветер. Лишь в ночное время суток местами ветер будет порывистым.

Ночью ожидается +12…+18 градусов. Днем воздух прогреется до ​​+24…+29 градусов.

В Киеве в последний день июля ожидается солнечная погода и 25 градусов тепла. Порывистый ветер в столице прекратится.

При этом синоптик отметила, что противный ветряный циклон с северо-востока уходит, а западный антициклон приближается к Украине. Также Диденко предупредила, что в августе еще ожидается сильная жара.

Напомним, 29 июля Землю накрыла мощная магнитная буря. Она будет продолжаться до 1 августа, а своего пика достигнет 30 июля с К-индексом до 7 (максимальная отметка – 9).

Ранее ученые предупреждали, что вслед за самой мощной за шесть лет вспышкой на Солнце ожидаются новые вспышки. Солнце следует к своему максимуму, который достигнет примерно в июле 2025 года, поэтому возможны еще более интенсивные вспышки и выбросы коронарной массы.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Киеве заметили редкое атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит как светлое слабо окрашенное кольцо вокруг Солнца, его частое появление свидетельствует об изменениях погоды.

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