'Война уносит лучших': на фронте погиб защитник из Киева Юрий Данюк. Фото

Война с российским агрессором унесла жизнь киевлянина Юрия Данюка, бывшего директора магазина "ІБІС. Рибальство та туризм". Он служил в 17-й отдельной тяжелой механизированной Криворожской бригаде имени Константина Пестушка.

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У защитника остались жена и сын, который тоже пошел защищать Украину. О потере сообщили коллеги погибшего воина.

"Юрия хорошо знали в рыболовном сообществе как искреннего, улыбающегося и доброжелательного специалиста. Он был настоящий, сильный и спокойный. Юра навсегда останется в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Мужчина долгое время работал в компании "ІБІС", занимал должность директора рыболовного магазина на бульваре Михновского.

С 2023 года он присоединился к рядам ВСУ и защищал Украину на юге, Сумщине и Курском направлении. Воин 17-й ОТМБр имел звание младшего сержанта, на груди носил нашивку со словом Ibis.

Юрий Данюк погиб 7 апреля во время выполнения боевого задания. Прощание с Героем состоится 14 апреля на Берковецком кладбище.

"Выражаем искренние соболезнования семье и близким. Трудно поверить и понять, почему лучших уносит война. Вечная память и слава воину, защищавшему каждого из нас!" – добавили в сети "ІБІС. Рибальство та туризм".

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб 28-летний военный Демьян Бондарчук из Киева. Пожарный-спасатель, который не раз спасал человеческую жизнь, без колебаний вступил в ряды ВСУ, чтобы с оружием в руках защищать Украину.

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