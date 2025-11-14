'Война сделала Украину более громкой в мире фармбезопасности'. Интервью с главой Гослекслужбы Романом Исаенко

Полномасштабное вторжение стало испытанием для всех секторов государства. Фармацевтическая система – одна из тех, что должна работать непрерывно, независимо от обстоятельств. Руководитель Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Роман Исаенко рассказывает, как команда сохранила устойчивость, адаптировалась к условиям войны, усилила международное сотрудничество и почему украинский регулятор сегодня имеет более высокий авторитет в мире, чем когда-либо прежде.

Война и первые шаги службы: "Мы не пропустили ни одного дня работы"

– Роман, как начало полномасштабного вторжения повлияло на работу службы?

– Первые дни вторжения – это хаос, эвакуации, решения, которые принимаются за минуты. Многие люди выезжали из Киева, так же и работники аптек, заводов, наших территориальных подразделений по областям. Я сам в момент начала войны был в командировке в Турции и возвращался в Украину практически "полевым" способом, с помощью случайных людей.

Часть сотрудников выехала на запад страны. Мы быстро развернули в Тернополе выездной центральный офис и координировали работу через электронную почту. Интернет был, и этого хватило, чтобы не пропустить ни одного дня. Было решение работать семь дней в неделю, поэтому все процессы – импорт, прием гуманитарной помощи, контроль лекарств – не остановились.

Западные области в первые недели принимали большой поток гуманитарных лекарственных средств, в том числе наркотических лекарственных средств. Наши команды вручную отрабатывали каждую партию, чтобы не допустить опасных или сомнительных лекарственных средств в больницы, и быстро формировали алгоритмы работы.

Постепенно люди возвращались в Киев, и уже в марте–апреле центральный аппарат возобновил полноценную деятельность. Мы также наладили оперативную коммуникацию с аптеками, ежедневно отслеживали, какие работают, а какие – нет, и доносили информацию гражданам всеми возможными способами, в частности – публикациями на сайте Гослекслужбы. Также на веб-сайте Гослекслужбы создана рубрика "Хозяйственная деятельность в условиях военного положения".

– Был ли отток кадров и как вам удалось удержать команду?

– Вначале многие люди хотели быть полезными, помогать стране. Кто-то работал дистанционно из-за границы, кто-то присоединился к службе уже во время войны. Да, определенные увольнения были, но в целом кадровое постоянство сохранилось. Мы брали молодых людей и закрывали позиции. Тогда вопрос зарплат, бронирования или других процедур вообще не стоял.

Приоритеты работы: ответственность только возросла

– Как война изменила ваши приоритеты?

– Наш главный приоритет неизменен: качественные и безопасные лекарственные средства. Война только сделала работу еще более ответственной и быстрой. Обращения граждан стали более эмоциональными, процессы на заводах и складах требовали максимально быстрых действий, особенно когда логистика была разрушена.

Запад страны стал точкой релокаций многих предприятий. Наши сотрудники ежедневно выезжали на проверки новых складов и аптек. Объем работы вырос существенно.

Государственный надзор остается непрерывным даже в самых сложных условиях – наши инспекторы выезжают с проверками в прифронтовые регионы.

– Вы упоминали о технологическом усилении. Что изменилось в работе лаборатории?

– Это действительно уникальная история. Во время войны в центральной лаборатории произошел пожар. Параллельно выяснилось, что в президентской резиденции "Межигорье" когда-то была оборудована современная частная лаборатория. После соответствующих процедур все это оборудование передали нам.

Это значительно усилило наши возможности: спектр анализов расширился, оборудование работало даже во время блэкаутов, потому что имело отдельную подведенную линию электропитания. Команда быстро перенастроила системы, и лаборатория не просто восстановилась, а стала технологически сильнее, чем до войны.

Международное сотрудничество: Украина стала громче и видимее

– Как полномасштабная война изменила ваше взаимодействие с международными партнерами?

– Очень изменила. Раньше ответ на электронное письмо мог идти месяц. Сейчас реакция практически мгновенная.

Когда в первые недели войны в Украину поступили большие объемы наркотических лекарственных средств в качестве гуманитарной помощи, возникла проблема: без сертификатов качества их нельзя использовать. Мы обратились в Международную систему фармацевтических инспекций, где Украина является членом, и через несколько недель получили сертификаты на почти весь объем. Иначе пришлось бы уничтожать тонны дефицитных лекарственных средств.

Украина стала заметной. Эстонцы приезжали изучать наш опыт устойчивости, американские партнеры меняли программы конференций, чтобы дать возможность выступить украинским специалистам. Наши сотрудники регулярно обучаются в ЕС, участвуют в разработке документации, а не только в ее имплементации.

Сегодня Украина является полноправным участником профессиональных дискуссий, а не сторонним наблюдателем.

Регулирование рынка, борьба с серым сегментом и интернет-продажами

– Соцсети переполнены нелегальными предложениями. Как вы боретесь с этим?

– Мы ввели отдельное лицензирование интернет-аптек. Каждый официальный сайт имеет ссылку на наш реестр, где можно проверить, легален ли он. Но есть также агрегаторы – они не продают, а только информируют, и это важно различать.

Серый рынок – это отдельный фронт. Мы отслеживаем нелегальные сайты, получаем жалобы, самостоятельно мониторим, передаем информацию в полицию, СБУ, Госспецсвязь. Сайты блокируют, они создаются снова, но каждый раз это отбрасывает их назад в развитии. Есть немало успешных кейсов блокировки ресурсов, которые продавали сомнительные онкопрепараты или популярные лекарственные средства, используемые для похудения.

Комплектующие для протезов: контроль, который влияет на жизнь

– Расскажите о вашем участии в контроле качества комплектующих для протезов.

– После начала массового протезирования появилось большое количество компаний, в том числе не очень добросовестных. Министр дал поручение проверить качество комплектующих. Мы провели масштабную проверку более пятидесяти предприятий по всей стране. Часть компаний самостоятельно вышла из реестра, другие подтянули систему качества.

Этот контроль помог снизить риски использования некачественных составляющих в протезах для военных и гражданских. Это не вопрос, а четкое направление нашей работы, которое продолжается и в дальнейшем.

– Роман, какие кадровые вызовы сегодня стоят перед Гослекслужбой?

– Главный вызов сейчас – низкие зарплаты госслужащих и сильная конкуренция с частным сектором. Часть специалистов переходит в бизнес, поэтому определенный отток кадров есть. Однако мы продолжаем усиливать команду, привлекаем новых людей и поддерживаем тех, кто остается.

Наша сфера очень узкоспециализированная. Это не та работа, где можно быстро научить человека без профильных знаний. Подготовка квалифицированного специалиста сложнее, чем во многих других направлениях государственной службы. Именно поэтому вопрос кадров и финансирования остается одним из ключевых вызовов для системы.

– Что вас мотивирует оставаться на должности и над чем работает служба сейчас?

– Цель проста: передать лучшую систему, чем она была до моей работы в Гослекслужбе. Сейчас идет создание нового регуляторного органа в партнерстве с ЕС. Моя задача – интегрировать в него сильные достижения службы и обеспечить безболезненный переход.

Несмотря на хроническое недофинансирование, государство имеет результат: качественные лекарства, контроль, который не останавливался ни на один день, и тысячи упаковок некачественных лекарственных средств, которые не попали к пациентам. Это – главная мотивация.

Что важно знать гражданам

– Гослекслужба призывает людей сообщать о подозрениях относительно некачественных или фальсифицированных лекарственных средств. На сайте доступна онлайн-форма, которую можно заполнить с телефона за минуту. Каждое такое обращение – шанс вовремя убрать опасное лекарственное средство с рынка.