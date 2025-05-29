'Внутренний зов': на Черкасчине девочка, которая потеряла отца на войне, отдала сбережения на помощь ВСУ. Фото

Третьеклассница из города Шпола на Черкасщине, отец которой погиб в боях за Украину, отдала свои сбережения на помощь воинам Сил обороны. Валерия Солонар собственноручно изготавливает брелоки из воздушного пластилина, которые отдает желающим за донат, плетет сетки и всячески помогает волонтерам.

Видео дня

Об этом рассказало местное издание "Шполяночка". В частности, на днях основательница студии танцев, которую посещает девочка, волонтер Леся Осадчук объявила сбор лекарств для украинских защитников.

По ее словам, помощь воинам ВСУ нужна срочно, ведь из-за перепадов температур они начали болеть.

Валерия откликнулась на предложение и принесла собственную копилку с надписью "На ВСУ", в которую регулярно откладывает деньги.

Их она выручила благодаря изготовлению брелоков из воздушного пластилина, которые отдавала желающим за донаты.

По словам Леси Осадчук, девочка постоянно помогает ВСУ. Перед занятиями по танцам вместо детских забав плетет маскировочные сетки, одна из первых приносит чай, кофе, средства гигиены и продукты для защитников Украины.

"Это очень светлый и добрый ребенок, который искренне хочет помочь. Это внутренний зов у него, что очень чувствуется", - рассказала Леся.

Глубокий смысл поступков Валерии - в ее личной потере, говорится в статье.

25 ноября 2023 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб отец девочки Артем Солонар, разведчик-санитар десантно-штурмового батальона. Ему было всего 33 года.

У Валерии есть младшая сестренка Вероника.

Сбор лекарств тем временем продолжается. Волонтеры просят приносить помощь в студию танца и фитнеса "Элит" в Шполе, что в помещении Укртелекома на третьем этаже. Контактный телефон: 067 871 3439.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская певица Ирина Федишин рассказала, что более двух лет работала бесплатно, отдавая заработок военным. Сейчас ее семья живет в основном на те сбережения, которые певице удалось накопить за время активной концертной деятельности до полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!