Внештатные военные: почему некоторые бойцы получают по 650 грн в месяц и как с этим бороться

На четвертом году полномасштабной войны в Офисе президента обнаружили, что часто наши военные, которые вернулись в часть после ранения и лечения, выводятся за штат. И потом получают денежное довольствие в размере 650 гривен в месяц.

Видео дня

Почему это происходит и как с этим бороться – рассказывает OBOZ.UA.

По каким причинам военного могут вывести за штат

Такая ситуация с выплатой минимального денежного довольствия, в принципе, не новая. И в армии об этом уже говорят три года. Другое дело, что в высших эшелонах власти на эту ситуацию обратили внимание только сейчас.

"Часто случается, что раненые военнослужащие, которых на время лечения вывели за штат, не получают материальное обеспечение в полном объеме. То есть получают 650 гривен вместо как минимум 20 100 гривен. Это незаконно и неправильно", – заявила заместительница руководителя Офиса президента Ирина Верещук во время выездного совещания в одном из военных госпиталей.

Зачисление в распоряжение командира, так называемый "вывод за штат", – это процедура, которая временно закрепляет военнослужащих за частью, когда они не могут выполнять свои обязанности, но и не могут при этом уволиться. "Зависают", так сказать, в течение неопределенного времени для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Основания для вывода военнослужащего за штат прописаны в пункте 116 положения "О прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины".

Причины, в частности, следующие:

– военнослужащие находятся на длительном лечении в связи с полученным ранением или болезнью, полученной в особый период или в плену, как заложники или интернированные лица;

– признание военнослужащего военно-врачебной комиссией непригодным или ограниченно пригодным к военной службе;

– расформирование воинской части или сокращение штатных должностей;

– отсутствие в части более десяти суток;

– отстранение военнослужащего от должности на время досудебного расследования или судебного производства;

– плен или исчезновение без вести.

"Если за штат вывели рядового, то он ежемесячно получит 650 гривен – это столько, сколько получал до начала полномасштабной войны солдат-срочник (ну, с поправкой на инфляцию). Офицер, если выведен за штат, получает 3 тысячи гривен с небольшим, с учетом разных надбавок", – рассказывает OBOZ.UA старший лейтенант ВСУ Константин Водолажский.

Жилье, питание и карманные расходы

Согласно Закону Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", в случае ранения (контузии, травмы или увечья) на основании заключения ВВК военному предоставляется отпуск для лечения с сохранением денежного и материального обеспечения.

"Вот сколько в части получал (для солдата – это минималка, 20 100 гривен, для офицера – больше), столько в месяц и платят, если находишься в госпитале или в гражданской больнице. Лечение с сохранением денежного обеспечения не может превышать 12 месяцев подряд, но через 4 месяца после поступления на лечение – снова ВВК. Если комиссия продлевает срок лечения, то выплаты продолжаются. Нет – значит, нет. Значит, уже выздоровел", – рассказывает OBOZ.UA ветеран ВСУ Владислав Курисько.

Стоит отметить, что в реальности вывод за штат военнослужащих, находящихся на длительном лечении в связи с полученным ранением, происходит довольно редко. Четко в положении о прохождении военной службы, что такое "длительное лечение", не определено. И все зависит от очередного решения ВВК. Непригоден – домой. Потом можно будет сделать, если что, инвалидность. Ограниченно пригоден (по новым стандартам – пригоден, но с нюансами) – военнослужащий возвращается в часть.

"А там часто такая ситуация. Приходит боец после госпиталя, но он объективно оказывается непригодным для боевой службы. А комиссовать нельзя – нет оснований, ВВК признала годным. Переводят его, как правило, в пункт постоянной дислокации бригады. Назначить служить рассыльным в штаб или на кухню? Так там таких уже много, все вакансии заняты. И бойца выводят за штат. Крыша над головой есть, трехразовое питание обеспечено. Плюс 650 гривен в месяц на карманные расходы. И собственно – все. Домой не вернешься, единственное – ждать: может, появится вакантная должность и восстановят в полном денежном довольствии", – говорит Константин Водолажский.

Ситуация в общем патовая – и ни туда, и ни сюда. Так что хорошо, что на нее все-таки обратил внимание Офис президента. Хотя бы на четвертый год полномасштабной войны. И если Ирина Верещук говорит, что это неправильно, так может стоит распустить бойцов после ранения, которые уже отслужили свое, по домам? Или платить им нормальное денежное довольствие, хотя бы на уровне минимальной заработной платы.