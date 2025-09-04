Власти обещают уволить директора киевской гимназии, которая не пустила детей на занятия из-за шорт: в столице разгорелся скандал из-за школьной формы

В Киеве разгорелся очередной школьный скандал. Директор столичной гимназии №109 на Печерске не пустила на занятия детей, которые пришли в шортах из-за жары. Несмотря на возмущение родителей, руководительница учебного заведения преградила вход на территорию и устроила дресс-контроль. Десяток школьников, в основном младших классов, и их родители стояли в растерянности, и даже прибывшая полиция ничего была не в силах сделать.

Директор перекрыла вход в школу

2 сентября директор гимназии №109 Виталия Полякова не пустила на занятия школьников, которые в жаркую погоду пришли на уроки в бриджах и шортах. В основном это были ученики младших классов.

Женщина встала в воротах при входе на территорию учебного заведения в сопровождении охранника и разворачивала назад тех, кто не прошел ее дресс-контроль.

"Иди домой и переодевайся!" – напутствовала директор.

Вокруг стояли возмущенные и растерянные родители детей, которые ничего не могли сделать с таким поведением директора. На вопрос, где написано, что в школу нельзя приходить в шортах, директор отвечала: "Везде".

Полиция, которая приехала на место событий, также не смогла ничем помочь.

Именно в этот день, с 9:20 утра, в столице звучала воздушная тревога, на Киев летели российские "Шахеды", раздавались взрывы. Но дети не смогли попасть ни в школу, ни в укрытие.

Реакция властей

К сожалению, это не первый скандал, когда администрация украинских школ, несмотря на отмену указа от 1996 года о школьной форме, продолжает навязывать свои правила внешнего вида.

3 сентября в гимназии на наш звонок ответили, что директор заболела. А Управление образования Печерского района заявило, что этот случай свидетельствует о нарушении прав учеников на доступ к образованию.

"Подобное поведение недопустимо, мы приносим извинения ученикам и их родителям за инцидент. С целью всестороннего и объективного выяснения обстоятельств Управление образования начало служебное расследование", – заверили в районной администрации.

Заместитель главы Киевской городской администрации Валентин Мондриевский на своей страничке в Facebook написал: если будет доказано, что поведение директора нарушает педагогическую этику, то она будет уволена.

На сайте образовательного омбудсмена также есть инструкция, как подать обращение в связи с поведением педагогов в таких случаях.

Нужна четкая позиция Министерства образования

В то же время адвокат Андрей Вареник отмечает, что в Украине существует конституционное право на образование. И никакие школьные правила или уставы не могут его отменить.

"Если такая ситуация произошла с вашими детьми, то сразу же звоните в полицию и сообщайте, что тут безосновательно нарушаются конституционные права детей на образование. Если полиция не реагирует, то фиксируйте эти нарушения, снимайте на видео, затем пишите заявления в Министерство образования, городские, районные, сельские управления, отделы образования и прикладывайте видео. Чтобы они принимали меры", – говорит юрист.

Андрей Вареник отмечает: если ваш ребенок учится в частном учебном заведении и вы заключили договор с ним, где указаны правила относительно формы, подписали и согласились с этим, то тут ситуация иная. Но и в данном случае, если ребенка не пустили на уроки из-за этого, можно поспорить.

В государственном учебном заведении такое поведение неправомерно. У школы может быть устав, где что-то сказано о форме, но вы его не видели, не ознакомились и не подписывали, а администрация апеллирует к нему – это тоже незаконно.

Конституционные права преобладают над любым другим документом. Не может ребенок не дополучать образование лишь потому, что он не так одет с точки зрения директора или учителя.

Елена Парфенова, соучредительница общественной организации "Батьки SOS", которая защищает права детей и родителей школьников, говорит, что посвятила четыре года своей работы тому, чтобы в Украине отменили обязательную школьную форму.

"У меня такое впечатление, что мы сейчас вернулись в 2014 год, когда детей не пускают в школу и травят за школьную форму, отбирают мобильные телефоны. У нас в стране идет война, ребенок не может оставаться без телефона или на улице во время тревоги, потому что его не пустили в здание школы из-за одежды", – говорит Парфенова.

По ее мнению, нам не хватает четкой и однозначной позиции Министерства образования по поводу школьной формы.

"Мне казалось, что в 2019 году, когда у нас отменили указ об обязательной школьной форме, эта история закончилась. Оказалось – нет. У нас такое общество, что если в законе не прописано четко, что можно, а что нельзя, и нет четких санкций за нарушение, то всегда можно найти щель, через которую можно пролезть. Если в твоих должностных инструкциях, законодательстве об образовании четко не прописано, что ты как директор не имеешь право определять, в чем ребенку ходить в школу, а если ты сделаешь это, то за это заплатишь огромный штраф или потеряешь должность, то, значит, такое допускается", – объясняет Парфенова.

По мнению Парфеновой, сейчас просто необходимо прописать четкие нормы, правила и санкции для тех, кто пытается вернуть сферу образования в те далекие времена, когда за внешний вид школьников могли унижать, выгонять с занятий и т.п.

А для учителей ввести лицензирование. За нарушение закона об образовании отбирать лицензию, чтобы такой педагог не мог занимать руководящую должность или учить детей.

Кстати, родители учеников говорят, что у директора есть проблемы с организацией работы школы. До сих пор нет электронных дневников, проблемы с организацией питания школьников. А школьное бомбоубежище давно требует ремонта, внутри сыро, есть плесень, а ведь всем этим дышат дети.