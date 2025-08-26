В День Независимости Украины в столице Калифорнии состоялся форум Freedom Means Business, который в течение нескольких лет остается постоянной платформой для стратегических дискуссий между украинскими и американскими партнерами. Организованное Ukrainian American House в сотрудничестве с Генеральным Консульством Украины в Сан-Франциско и U.S.–Ukraine Business Council мероприятие собрало более 180 участников – среди них дипломаты, представители правительств, бизнеса, медиа и украинской диаспоры.

В отличие от предыдущих лет, когда внимание уделялось прежде всего вопросам финансирования, на этот раз дискуссии были сосредоточены на более широкой комбинации факторов, определяющих перспективу послевоенного восстановления: речь шла об аккумулировании инвестиций, гуманитарном разминировании как предпосылке для реализации инфраструктурных и аграрных проектов, а также об информационной безопасности, которая, по словам участников, напрямую влияет на доверие международных партнеров и готовность частного капитала принимать участие в проектах по восстановлению.

Влад Скоц, американский предприниматель украинского происхождения, основатель и президент USKO Inc. и основатель Ukrainian American House, выступил главным спикером и организатором события. В своей речи он напомнил, что "настоящие изменения начинаются с лидерства, подтверждаемого поступками", подчеркнув, что использование имеющихся ресурсов является необходимым условием для продвижения стратегических интересов Украины на международном уровне.

Роль USKO Inc., выступившей генеральным организационным партнером форума, заключалась в обеспечении устойчивости проведения мероприятия и поддержании высокого уровня его организации. За два десятилетия своего существования компания превратилась в одну из ведущих логистических сетей в США, и именно ее управленческий ресурс позволяет форуму сохранять формат, в котором возможно участие высокопоставленных политиков, дипломатов и представителей бизнеса.

Ukrainian American House, созданный в 2018 году, сегодня действует как многоуровневая институция, объединяющая культурное, гуманитарное и экономическое направления работы, а также формирует долгосрочные каналы коммуникации между украинской диаспорой, американскими институциями и политическими кругами. Это позволило превратить локальное комьюнити в участника стратегических процессов, связанных с восстановлением страны.

В этом году программа форума завершилась открытым концертом украинской группы KAZKA у Капитолия Калифорнии, что символически подчеркнуло сочетание экономической и культурной составляющих публичной дипломатии.