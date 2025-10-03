Вкуснее, чем торт: пышный финский блин со сладкой начинкой

Если вы хотите очень быстро и без лишних усилий приготовить вкусный десерт, идеальным вариантом будет финский блин. Для приготовления которого понадобятся яйца, молоко и мука.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и пышного финского блина, который готовится всего 30 минут в духовке.

Ингредиенты:

5 яиц

2-3 ст.л сахара

ванилин

400 мл молока

180 г муки

30 г сливочного масла

Для начинки:

любой крем, ягоды

Способ приготовления:

1. Для блина соединяем все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов).

2. Переливаем на застеленный пергаментом противень. Важно выбирать качественный, антипригарный пергамент.

3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

4. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть. Смазываем блинчик кремом, добавляем ягоды. Заворачиваем в рулет, можно есть уже или дать немного постоять в холодильнике!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: