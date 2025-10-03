Вкуснее, чем торт: пышный финский блин со сладкой начинкой
Если вы хотите очень быстро и без лишних усилий приготовить вкусный десерт, идеальным вариантом будет финский блин. Для приготовления которого понадобятся яйца, молоко и мука.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и пышного финского блина, который готовится всего 30 минут в духовке.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 2-3 ст.л сахара
- ванилин
- 400 мл молока
- 180 г муки
- 30 г сливочного масла
Для начинки:
- любой крем, ягоды
Способ приготовления:
1. Для блина соединяем все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов).
2. Переливаем на застеленный пергаментом противень. Важно выбирать качественный, антипригарный пергамент.
3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
4. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть. Смазываем блинчик кремом, добавляем ягоды. Заворачиваем в рулет, можно есть уже или дать немного постоять в холодильнике!
