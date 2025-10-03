УкраїнськаУКР
Вкуснее, чем торт: пышный финский блин со сладкой начинкой

Вкуснее, чем торт: пышный финский блин со сладкой начинкой

Если вы хотите очень быстро и без лишних усилий приготовить вкусный десерт, идеальным вариантом будет финский блин. Для приготовления которого понадобятся яйца, молоко и мука.

Вкуснее, чем торт: пышный финский блин со сладкой начинкой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и пышного финского блина, который готовится всего 30 минут в духовке.

Вкуснее, чем торт: пышный финский блин со сладкой начинкой

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 2-3 ст.л сахара
  • ванилин
  • 400 мл молока
  • 180 г муки
  • 30 г сливочного масла

Для начинки:

  • любой крем, ягоды

Способ приготовления:

1. Для блина соединяем все ингредиенты до однородности (консистенция как на тесто для тоненьких блинов).

Вкуснее, чем торт: пышный финский блин со сладкой начинкой

2. Переливаем на застеленный пергаментом противень. Важно выбирать качественный, антипригарный пергамент.

Вкуснее, чем торт: пышный финский блин со сладкой начинкой

3. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Вкуснее, чем торт: пышный финский блин со сладкой начинкой

4. После достаем из духовки, переворачиваем и даем остыть. Смазываем блинчик кремом, добавляем ягоды. Заворачиваем в рулет, можно есть уже или дать немного постоять в холодильнике!

Вкуснее, чем торт: пышный финский блин со сладкой начинкой

