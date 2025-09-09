Виртуальный развод: насколько популярным будет расторжение брака через Дію и кто сможет воспользоваться услугой

Вот уже ровно год в Украине доступна услуга бракосочетания онлайн – она появилась на государственном портале Дія 9 сентября 2024 года и получила популярность практически мгновенно. Только в течение трех дней с момента запуска услуги єШлюб было подано около 40 тысяч заявлений.

А теперь министр юстиции Герман Галущенко анонсировал появление нового сервиса є-Розлучення. Насколько будет популярной эта новая услуга и кто сможет ей воспользоваться – рассказывает OBOZ.UA.

Вместо загса – интернет

Количество разводов в Украине практически сравнялось с числом заключенных браков. Так, по данным Министерства юстиции и судебной власти, в 2024 году официально расписались 150,2 тысячи украинцев (на 19% меньше, чем в 2023 году), а количество разводов достигло 141,8 тысячи.

"В Украине для расторжения брака имеется два варианта. Через отделы ГРАГС (государственная регистрация актов гражданского состояния, это бывшие загсы) и через суд. Первый случай – если у супружеской пары нет несовершеннолетних детей, имущественных споров и оба согласны на развод. Иначе – только по решению суда. Беспроблемных разводов – где-то 25%", – рассказывает OBOZ.UA адвокат по семейным делам, управляющий партнер адвокатского объединения Lex Invictum Сергей Кушнир.

За первые шесть месяцев 2025 года украинцы разорвали по меньшей мере 38,7 тысячи браков в судах, еще около 12,7 тысячи разводов произошло в ГРАГС. Вообще, если еще десять лет назад в среднем на два брака приходился один-полтора развода, то сейчас это соотношение приближается к 1:1. Многие объясняют данный факт войной, постоянными стрессами, невозможностью строить нормальные семейные отношения. Муж на фронте, а жена с ребенком за границей и т. п.

Одним словом, новая форма развода, к сожалению, обещает быть довольно востребованной. Но есть нюанс.

По мнению Сергея Кушнира, новая услуга – развод через Дію – скорее всего, будет доступна только для тех пар, которые имеет право расторгнуть брак через органы ГРАГС.

Экономия времени и денег

В настоящее время семейные пары, которые не имеют взаимных претензий и согласны официально расстаться, просто подают заявление, и через месяц – развод. Учитывая, что процесс регистрации брака в Дії происходит всего минут за пятнадцать, то и развод через єРозлучення может быть таким же молниеносным.

Партнер заявителя получит ссылку на заявление о разводе по электронной почте. Потом он должен войти в свой личный кабинет на портале Дія и подписать заявление с помощью электронной подписи. Собственно, все.

Впрочем, по словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, на сервисе єРозлучення заявителям будет доступна опция с условным названием "может, подумаете?" (интересно, что при заключении брака такой опции нет).

"Это нововведение должно упростить жизнь для пар, у которых нет несовершеннолетних детей и оба хотят развестись. Многие супруги сейчас живут в разных городах и даже странах. Выехали за границу, там расстались. Он уехал в Китай, она – в Австралию, детей нет. Как развестись? Сейчас в их случае – только через суд, хотя и есть обоюдное согласие. Или, например, жена в Германии, муж в Украине. Супруга может сделать за границей нотариальное заявление в ГРАГС (согласие), но опять-таки – это время и деньги", – говорит OBOZ.UA специалист Центра семейного права Высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины Анастасия Присяжнюк.

По ее словам, даже если оба человека находятся в Украине, то у них не будет необходимости идти в ГРАГС и тратить время на очереди.

Новая функция в Дії должна появиться уже в октябре.