Ветеринар предупредила об опасной болезни собак, которая обостряется в ноябре

В этом месяце, то есть в ноябре, собаки имеют повышенный риск заболеть одной болезнью, особенно после прогулки по лесу.

Об этом предупредила британский ветеринар Эйми Уорнер. По ее словам, ноябрь представляет потенциальную опасность для собак, поскольку в это время возрастает количество случаев сезонных заболеваний. Хотя это состояние достаточно редкое, оно может оказаться очень опасным для наших четвероногих друзей. Большинство случаев этого заболевания регистрируется в период с августа по ноябрь, особенно после прогулки по лесу, пишет Express.

"Сезонные болезни, как правило, поражают собак в течение 24-72 часов после прогулок по лесу, часто во влажных местах с большим количеством опавшей листвы, но точная причина окончательно не определена. Что мы знаем точно, так это то, что они могут быстро обостряться, и быстрое лечение значительно повышает шансы на полное выздоровление", – сказала эксперт.

Самое опасное то, что собаки могут казаться вполне здоровыми после прогулки, а потом состояние их здоровья ухудшается в течение нескольких часов.

Симптомы сезонных болезней собак:

Рвота, часто постоянная и сильная

Диарея, которая может содержать кровь

Выраженная вялость и слабость

Боль в животе

Потеря аппетита

Лихорадка, а иногда мышечный тремор.

Врач подчеркнула, что, в отличие от многих легких желудочно-кишечных расстройств, которые проходят сами по себе, сезонные болезни собак могут стать опасными для жизни без лечения. Любую собаку, у которой проявляются эти симптомы, следует показать ветеринару в тот же день.

"Благодаря раннему введению жидкости и поддерживающей терапии большинство собак хорошо выздоравливают, и мы наблюдаем улучшение показателей выживаемости за последнее десятилетие", – добавила она.

Как уменьшить риск во время осенних прогулок

Точная причина сезонных болезней собак остается неподтвержденной, но существует постоянная связь с лесной средой и осенними месяцами.

У собак, страдающих этой болезнью, часто обнаруживают клещей-жнивцев, хотя их роль в возникновении этого состояния не доказана.

Что можно сделать:

По возможности избегайте участков с густым листовым опадом и стоячей водой.

Держать собак на тропах, а не позволять им искать пищу в густых зарослях.

Используйте назначенные ветеринаром методы лечения, чтобы уменьшить риск заражения клещами, и обратитесь к ветеринару, если вы обнаружите клещей у своей собаки.

Мытье или вытирание лап и ног после прогулок по лесу.

Поддержание надлежащего увлажнения собак до и после физических нагрузок.

Внимательно наблюдайте за своей собакой в течение 72 часов после любой деятельности в лесу.

Немедленно обратитесь за ветеринарной помощью, если появится рвота, диарея, вялость или другие тревожные признаки.

