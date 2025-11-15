Ветеринар предупредила об опасной болезни собак, которая обостряется в ноябре
В этом месяце, то есть в ноябре, собаки имеют повышенный риск заболеть одной болезнью, особенно после прогулки по лесу.
Об этом предупредила британский ветеринар Эйми Уорнер. По ее словам, ноябрь представляет потенциальную опасность для собак, поскольку в это время возрастает количество случаев сезонных заболеваний. Хотя это состояние достаточно редкое, оно может оказаться очень опасным для наших четвероногих друзей. Большинство случаев этого заболевания регистрируется в период с августа по ноябрь, особенно после прогулки по лесу, пишет Express.
"Сезонные болезни, как правило, поражают собак в течение 24-72 часов после прогулок по лесу, часто во влажных местах с большим количеством опавшей листвы, но точная причина окончательно не определена. Что мы знаем точно, так это то, что они могут быстро обостряться, и быстрое лечение значительно повышает шансы на полное выздоровление", – сказала эксперт.
Самое опасное то, что собаки могут казаться вполне здоровыми после прогулки, а потом состояние их здоровья ухудшается в течение нескольких часов.
Симптомы сезонных болезней собак:
- Рвота, часто постоянная и сильная
- Диарея, которая может содержать кровь
- Выраженная вялость и слабость
- Боль в животе
- Потеря аппетита
- Лихорадка, а иногда мышечный тремор.
Врач подчеркнула, что, в отличие от многих легких желудочно-кишечных расстройств, которые проходят сами по себе, сезонные болезни собак могут стать опасными для жизни без лечения. Любую собаку, у которой проявляются эти симптомы, следует показать ветеринару в тот же день.
"Благодаря раннему введению жидкости и поддерживающей терапии большинство собак хорошо выздоравливают, и мы наблюдаем улучшение показателей выживаемости за последнее десятилетие", – добавила она.
Как уменьшить риск во время осенних прогулок
Точная причина сезонных болезней собак остается неподтвержденной, но существует постоянная связь с лесной средой и осенними месяцами.
У собак, страдающих этой болезнью, часто обнаруживают клещей-жнивцев, хотя их роль в возникновении этого состояния не доказана.
Что можно сделать:
- По возможности избегайте участков с густым листовым опадом и стоячей водой.
- Держать собак на тропах, а не позволять им искать пищу в густых зарослях.
- Используйте назначенные ветеринаром методы лечения, чтобы уменьшить риск заражения клещами, и обратитесь к ветеринару, если вы обнаружите клещей у своей собаки.
- Мытье или вытирание лап и ног после прогулок по лесу.
- Поддержание надлежащего увлажнения собак до и после физических нагрузок.
- Внимательно наблюдайте за своей собакой в течение 72 часов после любой деятельности в лесу.
- Немедленно обратитесь за ветеринарной помощью, если появится рвота, диарея, вялость или другие тревожные признаки.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отучить свою собаку лаять на других собак во время прогулки.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.