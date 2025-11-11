Как отучить собаку лаять на других животных на прогулке: три совета

Чрезмерный лай является распространенной проблемой для многих владельцев и может сделать ежедневные прогулки скорее стрессовыми, чем успокаивающими. Хорошая новость заключается в том, что существуют практические способы предотвратить это.

Видео дня

Если вы не хотите, чтобы прогулки превратились в кошмар, потому что ваш пушистый друг начинает безумно лаять каждый раз, когда видит другую собаку, прислушайтесь к трем советам, пишет OBOZ.UA.

Отвлечение внимания

Кинологи считают, что одним из лучших способов действий, когда ваша собака начинает лаять, является быстрое отвлечение. Вы можете воспринимать это буквально и научить собаку некоторым трюкам. Или же вы можете отвлечь ее, дав любимую игрушку или поиграв с ней в игру. Если лай вашей собаки легко остановить, отвлекая, это может быть признаком того, что ей просто стало скучно.

Продолжайте идти

Если ваша собака часто лает на других собак во время прогулок, может быть полезным держать ее на поводке и продолжать выгуливать, обеспечивая короткие и контролируемые встречи с другими собаками, советуют специалисты.

Собаки не всегда лают из страха или как средство защиты; иногда это связано с желанием внимания и отсутствием дрессировки. Такой тип лая называется "лай по требованию".

Владельцы должны просто отводить своего пушистого друга, но не ругайте его, поскольку важно увеличить расстояние между собакой и "объектом интереса", одновременно не вознаграждая плохое поведение, уделяя ему внимание.

Это также означает, что упрекать их за лай по требованию не стоит, поскольку они хотят его в любой форме, даже если мы уделили им "плохое" внимание.

Лакомство

Лакомства также можно использовать, чтобы предотвратить лай, но время имеет решающее значение. Никогда не давайте их после того, как ваша собака уже лаяла на другую собаку, поскольку это может усилить такое поведение.

Цель состоит в том, чтобы вознаградить собаку, когда она остается спокойной и тихой в присутствии другой собаки, тем самым подкрепляя расслабленную реакцию в будущем.

Важно помнить, что лай – это способ общения собак, поэтому мы не хотим, чтобы они полностью прекратили лаять. Цель состоит в том, чтобы научить собаку, когда это уместно, и какое поведение считается хорошим собачьим этикетом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, сколько должны длиться ежедневные прогулки с собакой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.