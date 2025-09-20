Ветеринар назвал 5 лучших пород собак: они станут идеальными домашними любимцами

Британский ветеринар рассказал, какие породы собак он бы советовал завести в качестве домашних любимцев.

Видео было опубликовано в аккаунте TikTok под ником @ben.the.vet. Прежде чем перечислить любимые породы, он объяснил, что есть плюсы и минусы владения любой породой, и это, в конце концов, только его мнение.

На пятом месте - стаффордширский бультерьер. Ветеринар сказал, что у него "был стаффордширский бультерьер по имени Бесси", и его все считали "фантастической семейной собакой".

"Они, как правило, прекрасно ладят с людьми, но не всегда понимают с другими собаками, поэтому, если у вас уже есть другая собака, он может быть не лучшим выбором, а с точки зрения здоровья они также довольно крепкие", – сказал ветеринар.

Далее он выбрал кокер-спаниеля, к которому, по его словам, имеет "слабость". Однако Бен отметил, что это энергичные породы, которые требуют много физических нагрузок.

Третьим в списке Бена является миниатюрный шнауцер, которого он рекомендует людям, которые планируют завести собаку породы с плоской мордой или меньшего размера. Далее он упомянул о "характерных усах" и "уникальном" виде породы, одновременно похвалив тот факт, что "у них нет никаких анатомических преувеличений", которые могли бы повлиять на их физическое здоровье.

На втором месте – золотистые ретриверы. "Хороший ретривер – это как большой плюшевый мишка. Я точно имею к ним слабость, и хотя нельзя полностью доверять ни одной собаке рядом с детьми, в целом они, как правило, очень хорошо ладят с детьми", – сказал ветеринар.

На первом месте – помеси дудлов, такие как кокапу, которых он "обязательно" будет рассматривать, несмотря на то, что в интернете "так много ненависти к дудлам".

По словам Бена, многие люди утверждают, что "нельзя ответственно разводить" собак, но эта идея в основном основывается на ложных представлениях.

"Неправильно то, что эти породы становятся мишенью для людей ради денег, которые продают дизайнерских собак по высоким ценам, разводят их в плохих условиях, не учитывая темперамент или здоровье родителей, но их можно разводить ответственно", – отметил он.

