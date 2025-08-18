'Верила в победу как никто другой': на фронте погибла минометчица Ольга 'Ляля' Сердюк

На Ореховском направлении (Запорожская область) 8 августа во время отражения российского штурма погибла украинская защитница, минометчица Ольга "Ляля" Сердюк. Она служила в 241 отдельной бригаде Сил территориальной обороны ВСУ.

Трагическую новость подтвердили на "Армия TV". Военнослужащий и журналист Мирослав Откович сообщил в Facebook, что украинка в рядах его родной минометной батареи уничтожала российских оккупантов.

"Муж у нее танкист. Мать в Харькове занималась детьми. У "Ляли" две дочери. "Ляля" могла сидеть дома. Но пошла на фронт. Верила в победу как никто другой. Делала ремонт в квартире в центре Харькова. Несмотря на прилеты", – рассказал о военной Откович.

Он уверен, что Сердюк не хотела бы сочувствия, "потому что она пришла на фронт убивать врага". И она это делала.

В архивном репортаже "Армия TV" Ольга Сердюк была одной из героинь сюжета:

Побратим "Ляли" тоже погиб

Известно, что вместе с Сердюк на позиции был украинский военный и художник Давид Чичкан. Ранение он получил 8 августа; его сердце остановилось на следующий день, 9 августа.

"Он всегда добросовестно подходил к любой работе, которую необходимо было сделать, никогда не прятался за спинами других или за собственный социальный капитал. Всегда был искренним с людьми и делился с собратьями и сестрами своими глубокими мыслями относительно политики, этики и социальной справедливости", – сообщили военнослужащие, которые воевали вместе с Чичканом.

Как ранее писал OBOZ.UA, защищая территориальную целостность и независимость Украины, в боях в Донецкой области погиб военный из Камышеваской громады на Запорожье Дмитрий Герман. Украинский защитник отдал жизнь за Родину 8 августа.

