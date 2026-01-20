Вас ждет финансовый успех: гороскоп для Козерога на 2026 год

Козероги ответственные, дисциплинированные, интеллектуальные и преданные. Также вы трудолюбивы, экономны, решительны и интересны. Вы прекрасно планируете и экономите. Вы сдержанны, но справедливы, скупы на похвалу, но готовы помочь. У вас глубокое чувство долга, и вы доведете любую задачу до конца.

В этом году вы расширите свой кругозор. Вы намерены достичь всего, чего хотите, пишет OBOZ.UA.

Работайте в партнерстве с кем-то: вы не только достигнете большего, но и лучше осознаете, кто вы есть. (Вероятны трудности с авторитетными лицами, если вы переступите свои границы.)

Позже в этом году вы можете получить наследство или выгоду в практическом и финансовом плане от третьей стороны. Это отличный год, чтобы попросить о займе или ипотеке. Двери откроются для вас!

Отношения

Это фантастический год для всех ваших отношений, особенно для ближайших — романтических, супружеских и профессиональных. Фактически, это лучшее время за 12 лет для бракосочетания Козерогов. Если вы женитесь в этом году, вы, вероятно, женитесь на ком-то, кто, возможно, немного старше вас и имеет более известное положение в мире. Ваше уважение к этому человеку является одной из причин вашего влечения к нему.

Дом

В этом году стоит обеспечить себе домашнюю базу. Однако вас может захватить идея создания идеального дома — такого, как дом вашей мечты. Вы будете работать над созданием чего-то, что будет похоже на идеальное убежище, поскольку ваши идеалы и ожидания относительно места вашего проживания будут сильными и изобретательными. Между тем разговоры с членами семьи могут быть запутанными. Могут возникнуть недоразумения или ложные предположения, особенно с родителями. Будьте терпеливы и высказывайтесь четко.

Мантра Козерога на 2026 год

"Я приветствую финансовую и практическую поддержку в этом году".

Ваши счастливые дни в 2026 году

16, 17, 18 января

12, 13, 14 февраля

12, 13 марта

8, 9, 10 апреля

5, 6, 7 мая

2, 3, 29, 30 июня

1, 26, 27, 28 июля

22, 23, 24 августа

19, 20, 21 сентября

16, 17, 18 октября

12, 13, 14 ноября

10, 11 декабря.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

