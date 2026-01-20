Вас ждет финансовый успех: гороскоп для Козерога на 2026 год
Козероги ответственные, дисциплинированные, интеллектуальные и преданные. Также вы трудолюбивы, экономны, решительны и интересны. Вы прекрасно планируете и экономите. Вы сдержанны, но справедливы, скупы на похвалу, но готовы помочь. У вас глубокое чувство долга, и вы доведете любую задачу до конца.
В этом году вы расширите свой кругозор. Вы намерены достичь всего, чего хотите, пишет OBOZ.UA.
Работайте в партнерстве с кем-то: вы не только достигнете большего, но и лучше осознаете, кто вы есть. (Вероятны трудности с авторитетными лицами, если вы переступите свои границы.)
Позже в этом году вы можете получить наследство или выгоду в практическом и финансовом плане от третьей стороны. Это отличный год, чтобы попросить о займе или ипотеке. Двери откроются для вас!
Отношения
Это фантастический год для всех ваших отношений, особенно для ближайших — романтических, супружеских и профессиональных. Фактически, это лучшее время за 12 лет для бракосочетания Козерогов. Если вы женитесь в этом году, вы, вероятно, женитесь на ком-то, кто, возможно, немного старше вас и имеет более известное положение в мире. Ваше уважение к этому человеку является одной из причин вашего влечения к нему.
Дом
В этом году стоит обеспечить себе домашнюю базу. Однако вас может захватить идея создания идеального дома — такого, как дом вашей мечты. Вы будете работать над созданием чего-то, что будет похоже на идеальное убежище, поскольку ваши идеалы и ожидания относительно места вашего проживания будут сильными и изобретательными. Между тем разговоры с членами семьи могут быть запутанными. Могут возникнуть недоразумения или ложные предположения, особенно с родителями. Будьте терпеливы и высказывайтесь четко.
Мантра Козерога на 2026 год
"Я приветствую финансовую и практическую поддержку в этом году".
Ваши счастливые дни в 2026 году
- 16, 17, 18 января
- 12, 13, 14 февраля
- 12, 13 марта
- 8, 9, 10 апреля
- 5, 6, 7 мая
- 2, 3, 29, 30 июня
- 1, 26, 27, 28 июля
- 22, 23, 24 августа
- 19, 20, 21 сентября
- 16, 17, 18 октября
- 12, 13, 14 ноября
- 10, 11 декабря.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
