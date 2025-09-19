В Украину ворвется потепление: синоптики рассказали, где на выходных будет до +28. Карта

Суббота и воскресенье, 20 и 21 сентября, порадуют теплом, солнцем и почти полным отсутствием осадков. Однако в субботу будет дождливо на востоке Украины.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют солнечные и сухие выходные по всей территории Украины. Кое-где возможна небольшая облачность.

Погода в Украине 20 сентября

В субботу в большинстве областей будет малооблачно и сухо. Дожди ожидаются только на востоке — в Донецкой и Луганской областях. Температура воздуха днем поднимется до +22°...+24°C, а ночью снизится до +11°...+15°C.

Погода в Киеве будет солнечной, без осадков. В течение дня столбики термометров покажут +21°...+23°.

Погода в Украине 21 сентября

В воскресенье по всей территории Украины сохранится солнечная и сухая погода. Местами возможна переменная облачность, однако дождей не прогнозируют. Температура днем достигнет +23°...+28°C, ночью – +11°...+15°C.

В столице ожидается малооблачная, по-летнему теплая погода. Днем будет до +26°...+28°C.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с 18 сентября в Украине начнет постепенно меняться погода. На востоке еще будет дождливо и прохладно, а на западе и севере появится солнце, ветер усилится, а ближе к выходным вернется тепло, сообщила синоптик Наталья Диденко.

