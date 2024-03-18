В Украину пришло потепление, но с дождями: синоптики дали прогноз на начало недели. Карта

В начале новой недели в Украине существенно изменится погода. В большинстве областей нашей страны синоптики прогнозируют сильные дожди.

Более того, в некоторых регионах в ближайшее время ожидается мокрый снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 18 марта, дожди пройдут во всех областях Украины кроме Закарпатья и Крыма. На юго-востоке осадки будут чередоваться с переменной облачностью.

На западе, в центре и на севере Украины временами возможен мокрый снег. Самая высокая температура в этот день ожидается в южных и восточных областях. В Донецкой и Луганской областях столбики термометров поднимутся до +12 градусов.

В западных областях будет существенно прохладнее. В течение дня синоптики прогнозируют всего +2…+4 градуса. В Киеве в первый день недели будет дождь. Температура в столице ожидается в пределах +3…+5 градусов.

Во вторник, 19 марта, ситуация с осадками существенно не изменится – дождь ожидается во всех областях Украины. Тем не менее самые сильные осадки будут на западе, а в остальной части страны в течение дня дождь будет чередоваться с переменной облачность.

Температурные показатели не претерпят существенных изменений по сравнению с предыдущими сутками. Самая высокая температура будет на юго-востоке.

Также синоптики предупреждают, что в западных областях ночью возможен мороз до 3 градусов. А днем в этой части страны будут до 4 градусов тепла.

В среду, 20 марта, дожди начнут отступать из Украины. Тем не менее, в течение дня почти во всех областях синоптики прогнозируют кратковременные осадки.

Самые высокие температурные показатели сохранятся на юго-востоке. В этой части нашей страны в течение дня будет +8…+13 градусов. В центральных и северных областях ожидается дождь и до +8 градусов.

В западных областях прогнозируется +4…+6 градусов, лишь на Закарпатье столбики термометров поднимутся до 9 градусов тепла.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха пообещала холод до конца марта. Однако сейчас, по ее словам, фиксируется тенденция к незначительному постепенному повышению температуры.

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