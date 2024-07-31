В Украину идет похолодание, но есть 'нюанс': синоптик предупредила о сюрпризах. Карта

Август в Украине начнется с комфортной, сухой и солнечной погоды. В первые дни месяца ночью в большинстве областей +12...+18 градусов, днем +26...+30. В субботу, 3 августа, ожидается кратковременное похолодание до +22 и дожди в западных, северных, местами центральных областях и на Одесчине.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. "В Украине август начнется комфортной погодой", – написала она.

По данным Диденко, ночью ожидается +12...+18 градусов, днем в большинстве областей +26...+30 градусов.

По всей территории страны будет сухо и преимущественно солнечно.

В пятницу, 2 августа, существенных изменений в погоде не предполагается.

А уже в субботу, 3 августа, в Украине прибавится дождей, основная порция придется на запад, север, немного на центр, вероятно на Одесщину. Температура снизится, за исключением юга и юго-востока.

В Киеве 1-2 августа сухо, солнечно, умеренная жара, +28...+29, временами до +30 градусов.

В субботу ожидается кратковременное похолодание до +22 с дождем.

"Планируйте в субботу какие-нибудь работы в доме, варите варенье, солите огурцы, запишитесь на маникюр, валяйтесь долго с книжечкой, можно поубирать, постирать, можно и по делам, конечно, но что-то одеть с длинным рукавом и зонтик! А пока встречаем теплый солнечный август. И не забываем, что завтра – Маковея", – посоветовала синоптикиня.

Она добавила, что уже в воскресенье в Киеве прояснится и потеплеет, установится идеальная погода, чтобы гулять по музеям, паркам, морщить нос на солнце, заняться погрузкой-разгрузкой".

Отметим, по данным Укргидрометцентра, в субботу дожди ожидаются по всей территории Украины, за исключением восточных областей, Херсонщины, Запорожья и Крыма.

В воскресенье, 4 августа, осадки переместятся на восток – сухо будет только в западных областях. А в понедельник, 5 августа, дождей будет значительно меньше: они будут лить только в нескольких западных регионах.