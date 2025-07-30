В Украине ищут национальную идею: какой она может быть и нужно ли загонять ее в тесные юридические рамки законодательства

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13500 о разработке Украинской Идеи. Именно так – с большой буквы.

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Какой она может быть, эта национальная идея, и нужно ли довольно-таки философские понятия загонять в тесные юридические рамки законодательства – рассказывает OBOZ.UA.

От Сяна до Дона – 52 миллиона

В поисках разных национальных идей, которые помогли бы той или иной нации максимально быстро достичь процветания и успеха, человечество пребывает где-то с XVIII века.

"Правь, Британия, морями", "Православие, самодержавие, народность", Deutschland über alles! – все это в той или иной степени можно назвать попытками сформулировать нацидею. Один из ярких примеров национальной идеи существовал в СССР – построить к 1980 году в стране коммунизм. Закончилось, правда, все Олимпиадой. Ну а вскоре и страна развалилась.

Украину поиски собственной национальной идеи стали волновать прямо с момента обретения независимости.

"Об этом говорили еще депутаты Верховной Рады первого созыва. Мол, нужно срочно ее создать, украинскую идею, и двигаться в указанном направлении. Но все это как-то заглохло", – рассказывает OBOZ.UA автор законопроекта №13500, член Комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Сергей Гривко.

Время от времени этот вопрос поднимался вновь, но с таким же результатом.

"Помню, в "нулевых" всех волновал вопрос: какая же она – национальная идея? Потом эти поиски как-то сами собой утихли. Больше мне нечего добавить", – вспоминает в беседе с OBOZ.UA бывший сотрудник Украинского института национальной памяти, эксперт Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров.

Попытками сформулировать отечественную национальную идею можно условно назвать как "Украина – от Сяна до Дона", так и "Нас должно быть 52 миллиона".

"Насчет "От Сяна до Дона" – география никогда не может быть идеей. Символом – да, идеей – нет. А вообще, как правило, национальная идея формируется на бумаге в тоталитарных странах: коммунистическая, фашистская, нацистская. А кто с идеей не согласен – ГУЛАГ или концлагеря", – говорит OBOZ.UA глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев (именно в его комитет первым поступил на рассмотрение законопроект №13500).

Украинская идея давно уже существует

Какой должна быть Украинская Идея, не знает даже автор законопроекта. Поэтому он предлагает объединить усилия всех украинских моральных авторитетов, которые эту идею сформулируют. Ну а потом, когда каждый украинец будет ей следовать, через 10 лет наша страна должна добиться небывалого прогресса.

Согласно законопроекту №1350, основные составляющие Украинской Идеи – могучая держава, национальное сознание и семья, государственное управление, вооруженные силы, экономика, международные отношения, духовная составляющая народа и развитие общества. Всего шесть страниц. Кстати, "Нас должно быть 52 миллиона" в концепцию прекрасно вписывается.

Так что если документ будет принят, нужно будет дождаться авторитетных мнений по каждому разделу, обобщить и действовать.

"На самом деле украинская национальная идея давно существует. Без нее бы мы не выжили ни в 2014 году, ни тем более в 2022 году. Мы хотим жить свободно и быть самостоятельными. Шутки шутками, но лозунг Майдана "Русские, от...битесь от нас" – это не только давняя мечта украинцев, но и составляющая часть национальной идеи. Свобода – это национальная идея всех нормальных стран, вспомним те же США. А остальное приложится", – говорит Никита Потураев.

По его мнению, для национальной идеи законодательное обеспечение абсолютно не нужно. Так же как и нет особой необходимости ее письменно декларировать. Например, нацидея современной России и так всем понятна: снова построить СССР (а еще лучше – Российскую империю), но они об этом прямо не говорят.

Кстати, в письменном виде украинская национальная идея на бумаге все-таки давно прописана. Государственный гимн Украины, строка пятая.