В Украине ввели новый вид уголовного наказания: о каких преступлениях идет речь

В Украине пересмотрели виды основных наказаний, определенных ст. 51 УК, и определили новый – пробационный надзор. Его будут применять в случае совершения лицом отдельных уголовных преступлений.

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Нововведение предусмотрено принятым парламентом законом №9185 "О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по усовершенствованию видов уголовных наказаний в условиях военного положения". Об этом сообщило Министерство юстиции на официальном сайте.

Пробационное наблюдение будет одним из основных видов наказания, на уровне с ограничением или лишением свободы, но в то же время будет их альтернативой.

В случаях каких преступлений суд может принять решение о пробационном надзоре:

– умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны;

– превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего уголовное правонарушение;

– умышленное легкое телесное повреждение;

– побои и мордование;

– домашнее насилие;

– угрозы убийством;

– заражение вирусом иммунодефицита человека или другой неизлечимой инфекционной болезни;

– заражение венерической болезнью;

– неоказание помощи больному медработником;

– насильственное донорство;

– эксплуатация детей;

– принуждение ко вступлению в половую связь;

– нарушение порядка финансирования политической партии и предвыборной агитации;

– уклонение от уплаты алиментов;

– разглашение тайны усыновления;

– препятствование профессиональной деятельности журналистов;

– грубое нарушение законодательства о труде;

– невыплата зарплаты, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат;

– нарушение неприкосновенности частной жизни, права на получение образования и на безвозмездную медпомощь;

– воровство, грабеж, хулиганство и мошенничество;

– незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований;

– подделка документов;

– разглашение банковской тайны;

– незаконная порубка, перевозка, хранение и сбыт леса;

– браконьерство;

– публичные призывы к совершению теракта;

– поругание над могилой;

– ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов;

– создание или содержание мест разврата и сводничество;

– посев или выращивание снотворного мака или конопли;

– незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта.

В Минюсте объяснили: такое наказание будет выполняться без изоляции от общества, но с возложением ряда обязанностей, за неисполнение которых может быть применено более строгое наказание.

Пробационное наблюдение может быть назначено на срок от одного до пяти лет.

Какие обязанности суд будет возлагать на осужденного в случае избрания наказания в виде пробационного надзора:

– периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

– сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы;

– не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом.

Кроме этого, на осужденного судом могут быть возложены и другие обязанности:

– использовать электронное средство контроля и надзора и проживать по указанному в решении суда адресу;

– соблюдать установленные судом требования о совершении определенных действий, ограничение общения, передвижение и проведение досуга;

– трудоустроиться или по направлению уполномоченного органа по вопросам пробации обратиться в органы государственной службы занятости для регистрации как безработного и трудоустроиться, если будет предложена должность (работа);

– выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой;

– пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья других лиц.

В случае нарушения установленных судом обязанностей лицу, находящемуся на пробации, могут ограничить свободу сроком до трех лет. При этом пробационный надзор не сможет назначаться лицам, которые во время отбывания этого вида наказания совершили уголовное преступление.

"Внедрение наказания в виде пробационного надзора будет способствовать гуманизации пенитенциарной системы и расширению возможностей для исправления лица без изоляции от общества. Также оно позволит выполнить рекомендации ЕСПЧ о необходимости оптимизации пенитенциарной системы и уменьшении количества осужденных", – заявила заместитель министра юстиции Украины.

Закон вступит в силу через шесть месяцев со дня, следующего за днем его опубликования.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Минюсте планируют запустить онлайн-бронирование платных камер в СИЗО. Одна из причин решения – чрезвычайная популярность этой услуги по всей Украине.

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